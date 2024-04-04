طرق دبي تطلق مبادرات عيد الفطر

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات بدبي، تنفيذ مبادرات عيد الفطر المبارك بالتعاون مع الهلال الأحمر الإماراتي، ومركز راشد لأصحاب الهمم، ومؤسسة الاتحاد الخيرية، وشركة "كيوليس إم اتش آي" (مُشَغّل مترو وترام دبي)، وروكسي سينما، بهدف إسعاد فئات الأيتام، وأصحاب الهمم، والطلبة من خلال 3 مبادرات وهي "كسوة العيد"، و"تنظيم رحلات ترفيهية"، و"توزيع العيدية".

تأتي مبادرات العيد التي تنظمها الهيئة هذا العام انطلاقا من حرصها على تعزيز الترابط المجتمعي ونشر ثقافة التكافل مع فئات الأيتام وأصحاب الهمم ومشاركتهم في بهجة العيد من خلال توزيع "كسوة العيد" وهي مجموعة من الكنادير والمخاوير التي تعبر عن الهوية الإماراتية وأصالة الزي الوطني.

وتنظم هذه المبادرة بالتعاون مع الهلال الأحمر الإماراتي ومؤسسة الاتحاد الخيرية وخياط "دار الحي" حيث سيتم توزيع مجموعة من ملابس العيد وهي عبارة عن ملابس إماراتية تقليدية "كنادير" للذكور، وتماشيا مع قيم العطاء والخير، فقد تم تخصيص مبادرة مميزة لفئة أصحاب الهمم من الفتيات المنتسبات لمركز راشد لأصحاب الهمم وهي توزيع "مخاوير" بمساهمة من محل "سلامة للخياطة" بهدف إدخال البهجة إلى قلوبهم وتهنئتهم بالعيد.

كما تضمنت المبادرات“توزيع العيدية” على طلبة المدارس الخيرية، ليتمكنوا من توفير احتياجاتهم والمشاركة في أنشطة احتفالات العيد.

كما ساهمت شركة "كيوليس إم اتش آي"، ضمن مبادرات العيد، بتنظيم رحلة للأطفال الأيتام إلى صالة سينما حيث تعتبر هذه الرحلات وسيلة ترفيهية لتعزيز السعادة في نفوس الأيتام.

يذكر أن هيئة الطرق والمواصلات تنفذ سنويا مبادرات مجتمعية وإنسانية خلال شهر رمضان الفضيل وتمتد إلى فترة عيد الفطر المبارك وذلك لتحقيق غايات تعزيز التسامح والتعاون والسمعة المؤسسية وتشجيع الأفراد على العمل الجماعي.

كما تسعى الهيئة من خلال المبادرات المجتمعية التي تنظمها بالتعاون مع جهات ومؤسسات حكومية خاصة إلى رفع مستوى الشراكات وتفعيل اتفاقيات التعاون الخاصة بالشؤون المجتمعية والمبادرات الداعمة لمختلف الفئات داخل وخارج الدولة.

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