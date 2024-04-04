في سابقة عالمية.. مدينة أوروبية شهيرة تفرض ضريبة 5 يورو على الزيارات النهارية

في سابقة عالمية، سيتعين على السائحين الذين يزورون البندقية لفترات نهارية قصيرة من دون المبيت فيها، دفع ضريبة قدرها خمسة يورو اعتباراً من 25 أبريل، وفق ما أعلنت سلطات المدينة الإيطالية، في محاولة للحد من موجات السياحة المفرطة.

وقال رئيس بلدية البندقية لويجي برونيارو خلال مؤتمر صحافي في روما بحضور ممثلين عن وسائل إعلامية من العالم أجمع "هذه تجربة تحصل للمرة الأولى في العالم".

وشدد على أن "الأمر لا يتعلق بكسب المال .هدفنا جعل البندقية"، وهي من أكثر المدن استقطاباً للزوار في العالم، "أكثر ملاءمة للعيش".

وفي فترات ذروة الارتياد، يمضي مئة ألف سائح ليلتهم في البندقية، إضافة إلى عشرات آلاف الزائرين الذين يقضون فيها ساعات قصيرة من دون المبيت.

في المقابل، لا يتجاوز سكان وسط المدينة 50 ألف نسمة، وهو عدد في تراجع مطرد.

بالنسبة لعام 2024، تطال هذه الضريبة الجديدة 29 يوماً فقط تشهد تدفقاً كبيراً للسياح، إذ "يبدأ التقويم في 25 أبريل (وهو يوم عطلة رسمية في إيطاليا)، ثم يتبعه كل عطلة نهاية أسبوع تقريباً من مايو إلى يوليو"، بحسب برونيارو الذي وعد "بعمليات مراقبة سلسة للغاية" و"عشوائية" و"من دون طوابير"، للتأكد من الالتزام بدفع الضريبة.

وتستهدف هذه الضريبة التي أرجئ تنفيذها مرات عدة، فقط السياح الذين يدخلون المدينة القديمة يوميا بين الساعة 8,30 صباحا و16,00 بالتوقيت المحلي.

وسيتعين عليهم تنزيل رمز الاستجابة السريعة مقابل خمسة يورو على الموقع

المخصص (، وهو متاح باللغات الإنجليزية والإسبانية والفرنسية والألمانية والإيطالية.

وإذا لزم الأمر، سيتعين على الزائرين إظهار الرمز إلى المراقبين المتمركزين عند المداخل الرئيسية للمدينة، ولا سيما محطة قطار سانتا لوتشيا. وسيُطلب من السائحين الذين لم يكملوا هذا الإجراء الشكلي إنجاز ذلك في اللحظة الأخيرة عند وصولهم بمساعدة مشغلين محليين.

ولا يتأثر بهذا الإجراء السائحون الذين ينامون ليلة واحدة على الأقل في الموقع، إذ سيحصلون على رمز استجابة سريعة QR code مجاني، فضلاً عن إعفاءات أخرى تشمل خصوصاً الأطفال دون سن 14 عاماً والطلاب.

الهدف الرئيسي من هذا المشروع هو الحد من التدفق الكبير للزوار النهاريين الذين يساهمون في ازدحام المدينة المشهورة في جميع أنحاء العالم بأعمالها الفنية وجسورها وقنواتها والمدرجة ضمن مواقع التراث العالمي لليونسكو منذ عام 1987.





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