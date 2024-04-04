اختلس 600 ألف درهم .. شرطة أبوظبي تقبض على شخص في قضية خيانة للأمانة

نجحت مديرية شرطة العاصمة بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي في القبض على موظف من الجنسية الآسيوية لخيانته الأمانة باختلاس وسرقة 600 ألف درهم من إحدى المؤسسات التجارية في أبوظبي.

وحول تفاصيل الواقعة، أوضحت أن مركز شرطة الخالدية بمديرية شرطة العاصمة في أبوظبي، تلقى بلاغاً من المؤسسة التجارية في أبوظبي ، يفيد بتعرض المؤسسة التجارية إلى السرقة والاختلاس من قبل أحد الموظفين، وعلى الفور قامت دوريات البحث الجنائي بمركز شرطة الخالدية بجمع المعلومات والتي اسفرت عن إلقاء القبض عليه في وقت قياسي وجار متابعة سير التحقيقات واحالة المتهم للنيابة العامة لاتخاذ إجراءاتها القانونية.



من جانبها، قدمت المؤسسة التجارية، الشكر إلى القيادة العامة لشرطة أبوظبي على سرعة الاستجابة للبلاغ، وعبرت عن سعادتها بإلقاء القبض على المتهم في وقت قياسي .

ودعت شرطة أبوظبي أصحاب المؤسسات التجارية إلى اتخاذ كافة الاحتياطات والتدابير الوقائية من الجريمة بما يعزز سرعة ضبط الجناة والمشتبهين مؤكدة أن أجهزة الشرطة تواصل مجهوداتها لتوفير أقصى درجات الأمن والأمان، ضماناً لسلامة الجمهور والحفاظ على الممتلكات، وفقًا لاستراتيجيتها في استدامة الأمن والأمان وتعزيز الوقاية من الجريمة.

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