المخضرم رافائيل نادال يعلن انسحابه من بطولة مونت كارلو لأساتذة التنس



انسحب الإسباني المخضرم رافائيل نادال من بطولة مونت كارلو للأساتذة للتنس اليوم الخميس، وقال إن جسده ليس مستعدا بعد للمنافسة ما يزيد الشكوك حول إمكانية مشاركة اللاعب الحاصل على 22 لقبا في البطولات الكبرى في فرنسا المفتوحة بطولته المفضلة.

وعاد نادال (37 عاما)، الذي قال إنه يتوقع الاعتزال بعد نهاية موسم 2024، لمنافسات التنس في برزبين الأسترالية في يناير الماضي بعد غياب استمر لنحو عام بسبب إصابة في الفخذ ولم يشارك في أي بطولة منذ ذلك الوقت.

وغاب نادال عن بطولة إنديان ويلز للأساتذة الشهر الماضي وقال إنه "ليس مستعدا للعب على أعلى المستويات" لكنه يتوقع العودة في موسم الأراضي الرملية استعدادا لبطولة فرنسا المفتوحة التي حقق لقبها 14 مرة في رقم قياسي.

وقال نادال في بيان عبر وسائل التواصل الاجتماعي "إنها أوقات صعبة بالنسبة لي على المستوى الرياضي.

"لسوء الحظ يجب أن أخبركم أنني لن ألعب في مونت كارلو، ببساطة جسدي لا يسمح لي.

"حتى إذا كنت أعمل جاهدا وأقوم بأقصى جهد ممكن كل يوم بكل الرغبة في اللعب والمنافسة من جديد في بطولات كانت مهمة جدا بالنسبة لي، الحقيقة هي أنني لا أستطيع اللعب اليوم.

"ليس لديكم فكرة عن صعوبة عدم المشاركة في هذه البطولات بالنسبة لي.

"الأمر الوحيد الذي يمكن أن أفعل هو تقبل الوضع ومحاولة النظر إلى المستقبل القريب والحفاظ على الحماس والرغبة في اللعب لمنحي فرصة لتحسن الأمور".

وتنطلق بطولة مونت كارلو للأساتذة يوم الأحد المقبل. وفاز نادال بالبطولة 11 مرة كرقم قياسي، ويعود آخر تتويج له لعام 2018.

وتبدأ منافسات القرعة الرئيسية لبطولة فرنسا المفتوحة في 26 مايو. ولم يشارك نادال، الذي حقق لقب رولان جاروس لآخر مرة في 2022، في إحدى البطولات الأربع الكبرى منذ خروجه من الدور الثاني في بطولة أستراليا المفتوحة 2023.

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