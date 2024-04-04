مرض فريد من نوعه يصيب سيدة ويتسبب في نمو الأورام في كل جسمها

تكافح

سيدة من أجل التنفس والأكل والتحدث والمشي بسبب مرض نادر تسبب في نمو الأورام في جميع أنحاء جسدها، وتخشى الموت بمفردها لأنها قد تؤثر على قدرتها على طلب المساعدة.

الورم العصبي الليفي



وتعاني شارمين سهاديو البالغة من العمر 42 عامًا، من تشاغواناس في ترينيداد ، من حالة نادرة تسمى الورم العصبي الليفي NF-1. وتعني هذه الحالة غير العادية نمو أورام خطيرة محتملة في جميع أنحاء جسدها، بما في ذلك فروة الرأس والذراعان والساقان والثديان والأرداف والمنطقة التناسلية.

هذه الزيادات الرهيبة تجعل الحياة اليومية صعبة للغاية على شارمين ، حيث تكاد هذه الأورام تسد أنفها بالكامل، مما يؤثر على قدرتها على التنفس بشكل طبيعي، بحسب صحيفة " ميرور".

ويوجد ورم كبير آخر على ساقها مما يجعل من الصعب على شارمين المشي حتى بضع خطوات. لكي تجلس أو تذهب إلى الحمام، عليها أن تتحرك حول الأورام.



أحد الأورام المزعجة بشكل خاص، والذي أطلقت عليه شارمين اسم "فرانك"، يوجد في فمها، بسببه تجد الأم الشجاعة صعوبة في تناول الطعام والتحدث.

وكشفت

شارمين أن أكبر ما يقلق هو أنها لن تتمكن من طلب المساعدة إذا لم تعد قادرة على التنفس بعد الآن، نظرًا لأنها تواجه صعوبة كبيرة بالفعل - وأنها قد تموت وحيدة.



وشاركت شارمين مخاوفها

، قائلة: "كل المطبات أصبحت كبيرة جدًا. أخشى أنه إذا لم أتمكن من التنفس بشكل صحيح فسوف أموت. قد لا أتمكن حتى من التواصل مع شخص ما في الوقت لنقول لهم."



واحد من كل 3000 شخص



ويؤثر الورم العصبي الليفي NF-1، المعروف أيضًا باسم مرض فون ريكلينغهاوزن، على واحد من كل 3000 شخص في جميع أنحاء العالم. لكن حالة شارمين شديدة الخطورة. لسوء الحظ، لا يوجد علاج في الوقت الحالي.

ترجع هذه الحالة إلى طفرة في جين NF-1 الذي يتحكم في نمو الخلايا والوقاية من الأورام. يمكن أن تكون الأورام الناتجة سرطانية أو حميدة.

والدة شارمين

على الرغم من أنه من الممكن أن يكون المرض وراثيًا، إلا أن 30 إلى 50 بالمائة من المصابين ليس لديهم تاريخ عائلي للإصابة به. وتعاني والدة شارمين أيضًا من الورم الليفي العصبي من النوع 1 (NF-1)، لكن حالتها ليست خطيرة.

ويؤثر هذا المرض على كل جانب من جوانب حياتها، حيث إنها لم تتعلم القيادة، وتكافح من أجل العثور على الملابس المناسبة، وتواجه السخرية العامة.

وفي حديثها عن معاناتها، قالت: "هذه الحالة صعبة للغاية لأن الناس يحبون التحديق ثم يكون لديهم كل أنواع الأشياء السلبية ليقولوها".

وتزحف الأورام على عينيها، مما يسبب ضعف الرؤية وعدم وضوحها، مما يمنعها من اللعب مع حفيدتها. وأعربت عن حزنها لعدم قدرتها على اللعب في الهواء الطلق مع حفيدتها.

وقالت: "إنه أمر مؤلم للغاية، عدم القدرة على اللعب معها في الخارج". "أود أن أكون قادرًا على اصطحابها والسير على الأقدام لبضعة منازل، [لكن] منذ ولادتها لم أحظ بهذه التجربة".

بدأت شارمين، وهي في الأصل من ترينيداد، في تطوير أورام تشبه الورم في سن 13 عامًا، لكنها كانت أصغر حجمًا وأقل وضوحًا. في البداية، لاحظت وجود "زوجين" فقط على وجهها، ولكن الآن لديها "الآلاف" تغطي جسدها.

وفي سعيها للحصول على الإغاثة، وجدت شارمين الدكتور رايان أوزبورن، وهو جراح سرطان الرأس والرقبة ومقره في لوس أنجلوس.

وحذر من أن الورم العصبي الليفي الشديد الذي تعاني منه "يتعدى على بعض المناطق الخطرة"، وينبغي علينا الآن أن نتدخل".



عملية صعبة وطويلة

ومع ذلك، فإن إزالة آلاف الأورام ستكون عملية صعبة وطويلة، وتتطلب العديد من العمليات الجراحية على مدى أكثر من شهرين.



استعدادًا للجراحة، واجه الفريق الطبي لشارمين عقبة كبيرة: فقد غطت أورامها جزءًا كبيرًا من جسدها لدرجة أنهم لم يتمكنوا من العثور على وريد للتخدير، مما يعني أنهم لم يتمكنوا من جعلها تنام أثناء العملية.

واختارت شارمين التخدير الموضعي، الذي يخدر المنطقة المصابة فقط، وبقيت مستيقظة لمدة 13 ساعة من الجراحة.



ونجح الدكتور أوزبورن في إزالة العشرات من الأورام، بما في ذلك العديد من الأورام الكبيرة في وجهها وورم "فرانك" في فمها، بالإضافة إلى الورم الكبير للغاية في ساقها.

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