بتوجيهات الشيخة هند.. بنك الإمارات للطعام ينظم الإفطار الجماعي الإنساني لأكثر من 5 آلاف عامل

بتوجيهات حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سموّ الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، الرئيس الأعلى لمؤسسة بنك الإمارات للطعام؛ التابع لمؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، والمختصّ بإدارة فائض الطعام والغذاء والحدّ من هدره، وتوزيعه وإيصاله للمستفيدين حول العالم، نظم برنامج «طبخة الألف»، أمس، الإفطار الجماعي الإنساني، وهو أحد المبادرات الخمس التي تعمل خلال شهر رمضان تحت مظلة بنك الإمارات للطعام، وذلك في حديقة زعبيل، حيث تم تقديم وجبات الإفطار لأكثر من 5000 عامل من جنسيات مختلفة الذي شارك في إعدادها وتجهيزها شريحة كبيرة من أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين.

وينضم الفطور الجماعي الإنساني ضمن برنامج «طبخة الألف» إلى مجموعة مبادرات بنك الإمارات للطعام الهادفة لتوفير وجبات غذائية للمستفيدين إلى جانب المبادرات والحملات الفرعية والتي تضمّ: حملة «فطوركم علينا»، ومبادرة «لا لهدر الطعام»، ومبادرة «السلال الغذائية»، و«إفطار مع العمال»، إضافةً إلى أكثر 25 برنامجاً توعوياً، وتنفذ هذه المبادرات بدعم من الشركاء الاستراتيجيين والداعمين لمبادرات وحملات البنك الذي يزيد عددهم عن 350 شريكاً استراتيجياً من المنشآت الغذائية والفنادق والشركات.

مشاركة فاعلة

وقالت منال بن يعروف، رئيس الفريق التنفيذي في بنك الإمارات للطعام، إن الإفطار الجماعي الإنساني انبثق من برنامج «طبخة الألف» أحد مبادرات بنك الإمارات للطعام في شهر رمضان، التي تترجم وتجسد رؤية وأهداف البنك التي تقوم على أساس تشجيع المجتمع للمشاركة الفاعلة في مثل هذه المبادرات، إلى جانب تشجيع الأعمال المساهمة السخية في إنجازها، والتي تسعى إلى توفير الوجبات والسلل الغذائية لمختلف الفئات المجتمعية.

وأشارت إلى أن برنامج «طبخة الألف»، والذي يقوم على أساس المنافسة بين نخبة من الطهاة من مختلف الجنسيات، لإعداد وتحضير ألف وجبة يومياً لكل طاه، حيث تتمحور الفكرة الرئيسة للبرنامج حول المنافسة في تحضير وجبات الخير، مع المحافظة على معايير الأمن والسلامة بدون أي هدر وبضوابط سلامة عالية لتحقيق أهداف وتطلعات بنك الطعام، يغرس قيم التنافس في فعل الخير والتطوع في خدمة المجتمع، لافتة إلى أنه بجانب دعم الطهاة والمتطوعين تقوم

مجموعة من الشركات الغذائية والشركات المختصة بتحضير المطابخ، بتأمين الأدوات والمواد اللازمة لتكون بذلك هذه الشركات مساهماً فاعلاً في إنجاح هذا البرنامج، والذي يتم بإشراف مباشر من بلدية دبي على السلامة الغذائية من خلال الرقابة على المعايير المستخدمة من قبل بنك الإمارات للطعام في جميع خطوات استلام ونقل وتخزين وتوزيع الأغذية.

إقبال كبير

من جهته، قال إبراهيم علي خادم، مدير برنامج طبخة الألف، إن المبادرة شهدت إقبالاً كبيراً من قبل الطهاة الذين تطوعوا في إعداد آلاف الوجبات على مدار الأيام الماضية من مواطنين ومقيمين، والذين جسدوا بعطائهم أرقى قيم التلاحم المجتمعي والمسؤولية في المساهمة في إنجاح المبادرات التي تنطلق إلى المجتمع، مشيراً إلى أن البرنامج قام بتوزيع أكثر من 24 ألف ومن المتوقع أن يتجاوز عدد الوجبات التي يتم إعدادها وتوزيعها قبل نهاية شهر رمضان المبارك عن 30 ألف وجبة ضمن برنامج طبخة الألف أحد مبادرات بنك الإمارات للطعام في شهر مضان والتي تهدف مجتمعة إلى تقديم أكثر من 5 ملايين وجبة إفطار وسحور.

وأوضح أن المبادرة تميزت بالمشاركة الكبيرة من قبل مختلف أفراد المجتمع الذي حرصوا على التواجد بصورة مستمرة للتطوع وتقديم العون والمساعدة في إعداد وتجهيز الوجبات وتوزيعها، لافتاً إلى أن أعداد المتطوعين تضاعفت في غضون أيام قليلة من انطلاق المبادرة، التي تساهم في تقديم وجبات الإفطار لفئات المجتمع الأكثر حاجة في بادرة إنسانية تعكس الترابط والتلاحم المجتمعي والتسامح والذي يتميز به المجتمع في دولة الإمارات.

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