عائلات في الخيام وعالقون في مناطق نائية بعد أعنف زلزال ضرب تايوان منذ ربع قرن

ينهمك عمال الإغاثة الخميس في توضيب ألعاب وبطانيات وحليب الأطفال لعائلات لجأت إلى مدرسة ابتدائية في هوالين مركز أعنف زلزال ضرب تايوان منذ ربع قرن.

وقال الإندونيسي هيندري سوتريسنو المقيم في خيمة مع زوجته وطفلهما الرضيع البالغ شهرين "لدينا جميع الاحتياجات الأساسية -- بطانيات ومرحاض ومكان نرتاح فيه".

وكان الاستاذ في جامعة دونغ هوا في هوالين البالغ 30 عاما وعائلته من بين أكثر من مئة شخص اختاروا البقاء في خيام أقيمت في مدرسة ابتدائية بعدما ضرب زلزال بقوّة 7,4 درجات تايوان الأربعاء.

وكانت الهزّات الارتدادية للزلزال الأكبر منذ أودى آخر بقوة 7,6 درجات بحياة 2400 شخص عام 1999، سريعة وقوية. وبحلول صباح الخميس، شهدت هوالين أكثر من 300 هزّة متتالية.

أفاد هيندري أنه اختبأ وزوجته تحت طاولة مع طفلهما عندما ضرب الزلزال الأول، قبل أن يحملا أمتعتهما ويهربا من المبنى.

وقال لفرانس برس "نشعر بالقلق عندما تحدث الهزّات الارتدادية الكبيرة. قد يكون من الصعب حقا لنا إخلاء المكان مرّة أخرى، خصوصا مع طفل رضيع".

وتابع "لذا سيكون من الأفضل والأكثر حكمة بالنسبة لنا بأن نبقى هنا".



عالقون داخل أنفاق



تواصلت جهود الإنقاذ في أنحاء المقاطعة حيث عملت السلطات على الوصول إلى أكثر من 700 شخص إما علقوا في الأنفاق ذات البنية القوية أو في مناطق نائية، رغم أنه يعتقد بأنهم في أمان.

تضم مقاطعة هوالين الواقعة على ساحل تايوان الشرقي شبكة من الأنفاق التي تسمح للسائقين بعبور جبال المنطقة الخلابة.

ومن بين العالقين أشخاص في فندق قرب حديقة تاروكو الوطنية وعمال في نفق قريب، باتوا منقطعين تماما بعدما وقعت سلسلة انزلاقات للتربة على الطريق الرئيسي السريع المؤدي إليها.

وأظهر تسجيل مصوّر التقطته مسيّرة لنفق مفتوح داخل جبل نشرته وكالة تايوان الوطنية لمكافحة الحرائق أشخاصا يلوحون بأيديهم بينما وقفوا بجانب مركبات متضررة من دون أن يلحق بهم أي أذى.

وطوّقت السلطات جزءا من طريق سو هوا السريع الخميس، وهو موقع انزلاق هائل للتربة أودى بحياة سائقين قبل يوم عندما سحقا تحت الصخور.

أغلقت صخور ضخمة الأنفاق في الطرقات بينما شوهدت أشجار اجتُثت من جذورها على المنحدرات بجانب طريق سريع بقي مغطى بالتراب.

أسفر الزلزال عن مقتل تسعة أشخاص على الأقل وإصابة نحو 1100 بجروح، رغم أن السلطات لم تحدد مدى خطورة إصاباتهم.

مبان مائلة



وفي مدينة هوالين الرئيسية، صبّ عمال الخرسانة في قاعدة مبنى أورانوس ذي الواجهة الزجاجية الذي تضرر إلى حد أنه بات مائلا على زاوية 45 درجة.

وبات الآن رمزا للزلزال لكن بالنسبة لتشين هسيو-ينغ (59 عاما) فإنه ما زال منزلها.

وقالت لفرانس برس من المدرسة الابتدائية التي باتت تؤويها إنها كانت في طريقها إلى المنزل من العمل عندما وقع الزلزال.

أضافت "لو أني عدت قبل ذلك بوقت قصير، لكنت الآن في الداخل".

وأكدت بأنها شعرت بالصدمة لرؤيتها الطريق يهتز وبائعي المواد الغذائية في الشوارع يهتزون أثناء الزلزال.

وقالت تشين "ما زالت يدي ترتجفان ولم أتعاف بعد. كانت تلك المرة الأولى التي أشهد فيها ذلك"، مضيفة بأنها تتطلع لاستعادة ممتلكاتها من المبنى.

وقالت "ما زالت مقتنياتي هناك، مثل صورة والدتي".

اختار أكثر من عشرة أشخاص العودة إلى منازلهم بحلول الصباح، إلا أن العديد منهم، لا سيما أولئك الذين برفقة أطفال، بقوا في الخيام.

وقال هيندري إنه يأمل بأن يكون الخميس آخر يوم للعائلة في الملجأ.

وأضاف "سأمر إلى المكان وألقي نظرة وأتحدث مع الموظفين هناك لأرى إن كان بإمكاني الصعود إلى الأعلى بشكل آمن".

وتابع "قالوا بالأمس إنه ليس آمنا".





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