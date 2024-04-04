ماذا قال بايدن لنتانياهو خلال مكالمة الـ 30 دقيقة؟

أعلن مسؤول في البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن تحدث إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الخميس بعد ثلاثة أيام من شن إسرائيل هجوما أسفر عن مقتل سبعة من موظفي الإغاثة التابعين لمنظمة ورلد سنترال كيتشن الخيرية في غزة.

وقال إن بايدن أبلغ نتانياهو أن استمرار الدعم الأمريكي للحرب في غزة يعتمد على الإجراءات الإسرائيلية لحماية المدنيين، وحثّه على التوصل إلى "وقف فوري لإطلاق النار".

ودعا بايدن في مكالمة هاتفية مع نتانياهو

والتي

استمرت 30 دقيقة إلى "إعلان وتنفيذ سلسلة من الخطوات المحددة والملموسة والقابلة للقياس لمعالجة الضرر الذي يلحق بالمدنيين والمعاناة الإنسانية وسلامة عمال الإغاثة"، وفق بيان للبيت الأبيض.

وأضاف أن بايدن "أوضح أن سياسة الولايات المتحدة في ما يتعلق بغزة سيحددها تقييمنا للإجراء الفوري الذي ستتخذه إسرائيل بشأن هذه الخطوات".

وكشف أن بايدن أبلغ نتانياهو بأن السياسة الأمريكية سترتبط باتخاذ إسرائيل "إجراء فوريا" بشأن المدنيين في غزة.

وأضاف أن بايدن أكد لنتنياهو أن الهجوم على العاملين في المجال الإنساني والوضع الإنساني بشكل عام غير مقبول.

وأضاف أن بايدن "أوضح أن سياسة الولايات المتحدة في ما يتعلق بغزة سيحددها تقييمنا للإجراء الفوري الذي ستتخذه إسرائيل بشأن هذه الخطوات".

وقال الرئيس الأمريكي لنتانياهو إن الغارات على العاملين في المجال الإغاثي وكذلك الوضع الإنساني في غزة، حيث تحذر الأمم المتحدة من المجاعة، "غير مقبولة".

وجاء في البيان أن بايدن "أكد أن وقفا فوريا لإطلاق النار ضروري لتحقيق الاستقرار وتحسين الوضع الإنساني وحماية المدنيين الأبرياء، وحث رئيس الوزراء على تمكين مفاوضيه من التوصل إلى اتفاق دون تأخير لإعادة الرهائن".

وأعرب بايدن على مدى أشهر عن إحباط متزايد من نتانياهو، لكنه دافع بقوة أيضا عن حق إسرائيل في الرد على حماس بعد الهجوم غير المسبوق الذي شنّته على إسرائيل في السابع من أكتوبر.

ورغم الضغوط التي يمارسها الجناح اليساري في الحزب الديمقراطي الذي ينتمي إليه بايدن، فإن الإدارة تواصل توفير إمدادات عسكرية لإسرائيل حتى في وقت تنتقد طريقة خوض الحرب.

ووصف البيت الأبيض بايدن بأنه يشعر بغضب وألم جراء الهجوم، لكن الرئيس لم يقم بإجراء تغيير جوهري في دعم واشنطن الثابت لإسرائيل في صراعها ضد مقاتلي حركة (حماس) الفلسطينية.

وقال الطاهي الشهير خوسيه أندريس لرويترز في مقابلة أمس الأربعاء إن الهجوم الإسرائيلي استهدف موظفي الإغاثة لدى المنظمة التي يديرها "بشكل منهجي، سيارة تلو الأخرى".

وقالت إسرائيل اليوم الخميس إنها ستغير أساليبها في حرب غزة بعد أن وصفت الهجوم بأنه ناتج عن خطأ في تحديد الهوية، وذكرت أن نتائج التحقيق ستعلن قريبا.

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