7 ملايين مستفيد من مبادرات «إينوك» في خمس سنوات

كشفت مجموعة «إينوك» عن دعمها ما يقرب من سبعة ملايين مستفيد في جميع أنحاء الإمارات، خلال السنوات الخمس الماضية، من خلال مبادراتها وأنشطتها المعنية بالمسؤولية الاجتماعية للشركات، التي بلغت 9,839,219 درهماً، وركزت بصورة كبيرة على تنمية الشباب والتعليم وتطوير المهارات والصحة ودعم المجتمعات المستحقة خلال شهر رمضان المبارك.

وأبرمت المجموعة شراكات واعدة مع عدد من الهيئات الحكومية والشركات والمنظمات غير الحكومية والمجتمعات، للمساهمة في تحقيق الرفاهية الاجتماعية والبيئية والاقتصادية. وفي الفترة بين عامي 2019 و2023، نفذت ما يزيد على 279 حملة ضمّت أكثر من 20 ألف متطوع، أمضوا أكثر من 23 ألف ساعة تطوعية. وتدعم المجموعة، خلال شهر رمضان المبارك، أكثر من 400,000 مستفيد.

وقال سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي للمجموعة: «تحظى أنشطة ومبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات داخل المجموعة بأهمية كبيرة، فإلى جانب جهودنا لتسريع وتيرة تطوير قطاع الطاقة في الإمارة، نعمل أيضاً على تحقيق الفائدة والمردود الإيجابي للمجتمعات المحلية التي نعمل فيها. وسنواصل جهودنا لدعم المجتمع وإحداث التغيير الإيجابي المنشود».



