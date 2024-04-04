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واشنطن تعلن استثمارات بقيمة 20 مليار دولار بمشاريع الطاقة النظيفة

4/4/2024 2:33:45 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 4 - 4 (كونا) -- أعلنت الإدارة الأمريكية اليوم الخميس استثمارات جديدات في مشاريع الطاقة النظيفة بقيمة 20 مليار دولار عبر تقديم منح للفائزين بالعطاءات لتوسيع الوصول إلى الطاقة النظيفة وإيجاد حلول لتغير المناخ وخفض تكاليف الطاقة للمجتمعات في جميع أنحاء الولايات المتحدة.
وقال البيت الأبيض في بيان إن الاستثمار الحكومي الجديد "يهدف لدعم شبكة تمويل وطنية ستمول عشرات الآلاف من مشاريع المناخ والطاقة النظيفة في جميع أنحاء البلاد وخاصة في المجتمعات ذات الدخل المنخفض والمحرومة."
ولفت إلى أن ذلك "يعد جزءا من صندوق خفض غازات الدفيئة التابع لوكالة حماية البيئة وهو أول برنامج من نوعه على المستوى الوطني بقيمة 27 مليار دولار ممول من خلال قانون خفض التضخم الذي أصدره الرئيس (الأمريكي جو) بايدن لمكافحة أزمة المناخ من خلال تحفيز رأس المال العام والخاص للمشاريع التي تقلل من انبعاث الغازات الدفيئة والتلوث المناخي الضار وتحسين نوعية الهواء وخفض تكاليف الطاقة وخلق وظائف جيدة الأجر."
وأكد أنه "سيضمن حصول المجتمعات في جميع أنحاء البلاد على رأس المال الذي تحتاجه للمشاركة والاستفادة من اقتصاد أنظف وأكثر استدامة." (النهاية)

رس ر / ط م ا



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