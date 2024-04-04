واشنطن تعلن استثمارات بقيمة 20 مليار دولار بمشاريع الطاقة النظيفة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 4 - 4 (كونا) -- أعلنت الإدارة الأمريكية اليوم الخميس استثمارات جديدات في مشاريع الطاقة النظيفة بقيمة 20 مليار دولار عبر تقديم منح للفائزين بالعطاءات لتوسيع الوصول إلى الطاقة النظيفة وإيجاد حلول لتغير المناخ وخفض تكاليف الطاقة للمجتمعات في جميع أنحاء الولايات المتحدة.
وقال البيت الأبيض في بيان إن الاستثمار الحكومي الجديد "يهدف لدعم شبكة تمويل وطنية ستمول عشرات الآلاف من مشاريع المناخ والطاقة النظيفة في جميع أنحاء البلاد وخاصة في المجتمعات ذات الدخل المنخفض والمحرومة."
ولفت إلى أن ذلك "يعد جزءا من صندوق خفض غازات الدفيئة التابع لوكالة حماية البيئة وهو أول برنامج من نوعه على المستوى الوطني بقيمة 27 مليار دولار ممول من خلال قانون خفض التضخم الذي أصدره الرئيس (الأمريكي جو) بايدن لمكافحة أزمة المناخ من خلال تحفيز رأس المال العام والخاص للمشاريع التي تقلل من انبعاث الغازات الدفيئة والتلوث المناخي الضار وتحسين نوعية الهواء وخفض تكاليف الطاقة وخلق وظائف جيدة الأجر."
وأكد أنه "سيضمن حصول المجتمعات في جميع أنحاء البلاد على رأس المال الذي تحتاجه للمشاركة والاستفادة من اقتصاد أنظف وأكثر استدامة." (النهاية)
رس ر / ط م ا
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