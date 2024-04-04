امين عام (ناتو) يؤكد أهمية تعزيز التعاون مع دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا

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- Kuwait News Agency (KUNA)) بروكسل - 4 - 4 (كونا) -- أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ اليوم الخميس أهمية تعزيز الشراكة مع دول الجنوب لاسيما منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وقال ستولتنبرغ في مؤتمر صحفي إنه تلقى تقريرا من مجموعة من الخبراء المستقلين أكدوا خلاله أهمية تعزيز التعاون مع دول المنطقة في العديد من المجالات خاصة الإرهاب ومعالجة أسباب عدم الاستقرار بالإضافة إلى الاستفادة من فرص العمل مع الشركاء في المنطقة.
وأضاف أن الخبراء أعدوا مقترحات مختلفة حول سبل العمل عن كثب مع الشركاء في المنطقة لبناء شراكات وثيقة في بلدان مثل الأردن وتونس.
وأشار الى وجود بعثات للحلف في المنطقة "ورغم ذلك علينا البحث عن بلدان مختلفة وتحديات وفرص أخرى" لافتا إلى أهمية هذا التوجه للتحالف.
وأعرب عن تطلعه لأن يتناول وزراء خارجية الحلف في اجتماعاتهم الحالية التقرير وتقديم مقترحات للبت فيها خلال قمة (ناتو) المقبلة في واشنطن في يوليو المقبل. (النهاية)
ح ت ص / أ م س
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