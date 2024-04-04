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امين عام (ناتو) يؤكد أهمية تعزيز التعاون مع دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا

4/4/2024 2:33:45 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بروكسل - 4 - 4 (كونا) -- أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ اليوم الخميس أهمية تعزيز الشراكة مع دول الجنوب لاسيما منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وقال ستولتنبرغ في مؤتمر صحفي إنه تلقى تقريرا من مجموعة من الخبراء المستقلين أكدوا خلاله أهمية تعزيز التعاون مع دول المنطقة في العديد من المجالات خاصة الإرهاب ومعالجة أسباب عدم الاستقرار بالإضافة إلى الاستفادة من فرص العمل مع الشركاء في المنطقة.
وأضاف أن الخبراء أعدوا مقترحات مختلفة حول سبل العمل عن كثب مع الشركاء في المنطقة لبناء شراكات وثيقة في بلدان مثل الأردن وتونس.
وأشار الى وجود بعثات للحلف في المنطقة "ورغم ذلك علينا البحث عن بلدان مختلفة وتحديات وفرص أخرى" لافتا إلى أهمية هذا التوجه للتحالف.
وأعرب عن تطلعه لأن يتناول وزراء خارجية الحلف في اجتماعاتهم الحالية التقرير وتقديم مقترحات للبت فيها خلال قمة (ناتو) المقبلة في واشنطن في يوليو المقبل. (النهاية)

ح ت ص / أ م س



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