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المنظمة الدولية للهجرة تحذر من تدهور الوضع الإنساني في هايتي

4/4/2024 2:33:45 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) جنيف - 4 - 4 - (كونا) -- حذرت المنظمة الدولية للهجرة اليوم الخميس من مغبة تدهور الوضع الإنساني جراء العنف الذي سببته العصابات المسلحة في هايتي مشيرة إلى أنه وصل مستويات "غير المسبوقة".
وقال مدير المكتب الإقليمي بهايتي للمنظمة الدولية للهجرة فيليب برانشات في بيان صادر من جنيف إن هناك تزايدا في صعوبة إيصال المساعدات الإنسانية مشيرا الى تعرض العاملين في المجال الإنساني الى مخاطر وتحديات أمنية غير مسبوقة.
كما نبه من تدهور الأمن الغذائي والازمة الكبيرة التي يعاني منها السكان مشيرا الى نزوح اكثر من 360 الف شخص داخليا منهم اكثر من 100 الف يعيشون في مخيمات في ظروف صعبة زادت من عمق معاناتهم.
واشار البيان الى تفشي حالات الانتحار وفق ما عاينه فريق نفسي للمنظمة خاصة بين النازحين وانتشار اليأس بين السكان نتيجة انعدام الفرص الاقتصادية وانهيار النظام الصحي واغلاق المدارس.
وقال البيان انه "رغم الوضع الإنساني الصعب الذي يشهده السكان في هايتي الا ان دول الجوار قامت بالإرجاع القسري لأكثر من 13 الف نازح أي بزيادة تعادل 46 بالمئة مقارنة بالشهر السابق".
وأشار البيان الى صعوبة الهجرة القانونية أمام سكان هايتي ما يجعل الهجرة غير النظامية الامل الوحيد بالنسبة لهم للهروب من الوضع الصعب لافتا الى تمكن المنظمة من تقديم المساعدة لثلاثة الاف شخص منهم وتقديم الدعم النفسي ل1200 شخص. (النهاية) ا م خ / ط م ا

MENAFN04042024000071011013ID1108060524

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