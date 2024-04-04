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هيئة الشباب: جهود حثيثة ل380 متطوعا ومتطوعة في تسيير انتخابات (أمة 2024)

4/4/2024 2:33:44 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 4 - 4 (كونا) -- قال نائب المدير العام بالهيئة العامة للشباب لقطاع الشباب بالتكليف الدكتور مساعد الكريباني اليوم الخميس ان نحو 380 متطوعا ومتطوعة يبذلون جهودا حثيثة في تسيير انتخابات (أمة 2024).
وذكر الكريباني في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان هذه المبادرة الطيبة للشباب الكويتي تجسد الروح الوطنية الطيبة للاسهام في إنجاح هذا العرس الديمقراطي الذي تعيشه البلاد مشيدا بجهودهم على هذه المشاركه المجتمعية اللافتة.
من جانبه قال المتطوع فيصل العنزي في تصريح مماثل ل(كونا) ان دورهم هو مساعدة جهات الدولة المنظمة للانتخابات عبر ارشاد الناخبين لمراكز الاقتراع ومساعدة كبار السن وذوي الاعاقة وتوفير الكراسي المتحركة للمحتاجين.
واوضح العنزي ان المتطوعين قاموا بتوزيع الوجبات الخفيفة والمياه والمشروبات التي قدمتها الجمعيات التعاونية وبعض الجهات الاخرى على الناخبين والعاملين باللجان وقت الافطار كما ان كثيرا من المتطوعين يملكون خبرة في الاسعافات الاولية للمساعدة في حال حدوث اي حالة طارئة مثمنا تعاون السلطات القضائية ومسؤولي وزارة الداخلية لتسهيل عملهم.
بدورها اعتبرت المتطوعة رتاج الزاير ان تجربتها وهي الأولى لها في التطوع تلبي شغفها وحبها لعمل الخير مؤكدة انها ستسعى لاعادة التجربة في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.(النهاية) ف ش ا / م ج ز

MENAFN04042024000071011013ID1108060523

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