(هيئة الإعاقة): كل التسهيلات لمشاركة ذوي الإعاقة في رسم مستقبل وطنهم بانتخابات (أمة 2024)

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 4 - 4 (كونا) -- أكدت الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة اليوم الخميس أن الهيئة تعمل على تقديم كل التسهيلات لتيسير مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في انتخابات (أمة 2024) وتوفير المناخ الملائم لهم للإدلاء بأصواتهم.
وقال المتحدث الرسمي ومدير إدارة الشؤون القانونية ونائب المدير العام للخدمات التعليمية والتأهيلية بالإنابة في الهيئة مبارك البداح في تصريح صحفي إن الأشخاص ذوي الاعاقة يشاركون بقوة في العرس الديمقراطي (أمة 2024) لرسم مستقبل وطنهم إذ "تصدروا المشهد في اللجان الانتخابية سواء بالترشيح أو بالتصويت".
وأضاف أن التسهيلات المقدمة لتيسير مشاركة ذوي الإعاقة في الاستحقاق الانتخابي وممارسة حقوقهم السياسية جاءت تطبيقا للقانون رقم (8) لسنة 2010 بشأن الأشخاص ذوي الاعاقة الذي يهدف لدمجهم في المجتمع. (النهاية) س ل م / خ د ع
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