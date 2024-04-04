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(هيئة الإعاقة): كل التسهيلات لمشاركة ذوي الإعاقة في رسم مستقبل وطنهم بانتخابات (أمة 2024)

4/4/2024 2:33:43 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 4 - 4 (كونا) -- أكدت الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة اليوم الخميس أن الهيئة تعمل على تقديم كل التسهيلات لتيسير مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في انتخابات (أمة 2024) وتوفير المناخ الملائم لهم للإدلاء بأصواتهم.
وقال المتحدث الرسمي ومدير إدارة الشؤون القانونية ونائب المدير العام للخدمات التعليمية والتأهيلية بالإنابة في الهيئة مبارك البداح في تصريح صحفي إن الأشخاص ذوي الاعاقة يشاركون بقوة في العرس الديمقراطي (أمة 2024) لرسم مستقبل وطنهم إذ "تصدروا المشهد في اللجان الانتخابية سواء بالترشيح أو بالتصويت".
وأضاف أن التسهيلات المقدمة لتيسير مشاركة ذوي الإعاقة في الاستحقاق الانتخابي وممارسة حقوقهم السياسية جاءت تطبيقا للقانون رقم (8) لسنة 2010 بشأن الأشخاص ذوي الاعاقة الذي يهدف لدمجهم في المجتمع. (النهاية) س ل م / خ د ع

MENAFN04042024000071011013ID1108060522

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