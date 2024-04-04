الاتحاد الأوروبي يوافق على تخصيص 52ر6 مليار دولار لمساعدة دول غرب البلقان

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) بروكسل 4 - 4 (كونا) -- وافق الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس على تحصيص ستة مليارات يورو (52ر6 مليار دولار) لدعم خطة الإصلاح والنمو في دول غرب البلقان التي اقترحتها المفوضية الأوروبية في نوفمبر الماضي.
وذكرت المفوضية الأوروبي في بيان أن الإجراء يشكل عرضا غير مسبوق لدول غرب البلقان (البانيا والبوسنة والهرسك وكوسوفو ومقدونيا الشمالية والجبل الأسود وصربيا) للحصول على بعض مزايا عضوية الاتحاد الأوروبي قبل انضمامها إليه رسميا.
وفي هذا الصدد قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن "التوسع أولوية جيوستراتيجية رئيسية للاتحاد الأوروبي" معربة عن أملها في انضمام دول غرب البلقان بشكل أسرع.
وأضافت أن الاجراء "يمثل خطوة رئيسية في هذا الاتجاه إذ أنه يجمع بين المساعدة المالية والإصلاحات وسيسرع تقدم شركائنا في غرب البلقان على مسار الاتحاد الأوروبي قبل الانضمام ويعزز تقاربهم الاقتصادي ويدمجهم بشكل أفضل في سوقنا الموحدة. " (النهاية)
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