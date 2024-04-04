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الاتحاد الأوروبي يوافق على تخصيص 52ر6 مليار دولار لمساعدة دول غرب البلقان

4/4/2024 2:33:43 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بروكسل 4 - 4 (كونا) -- وافق الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس على تحصيص ستة مليارات يورو (52ر6 مليار دولار) لدعم خطة الإصلاح والنمو في دول غرب البلقان التي اقترحتها المفوضية الأوروبية في نوفمبر الماضي.
وذكرت المفوضية الأوروبي في بيان أن الإجراء يشكل عرضا غير مسبوق لدول غرب البلقان (البانيا والبوسنة والهرسك وكوسوفو ومقدونيا الشمالية والجبل الأسود وصربيا) للحصول على بعض مزايا عضوية الاتحاد الأوروبي قبل انضمامها إليه رسميا.
وفي هذا الصدد قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن "التوسع أولوية جيوستراتيجية رئيسية للاتحاد الأوروبي" معربة عن أملها في انضمام دول غرب البلقان بشكل أسرع.
وأضافت أن الاجراء "يمثل خطوة رئيسية في هذا الاتجاه إذ أنه يجمع بين المساعدة المالية والإصلاحات وسيسرع تقدم شركائنا في غرب البلقان على مسار الاتحاد الأوروبي قبل الانضمام ويعزز تقاربهم الاقتصادي ويدمجهم بشكل أفضل في سوقنا الموحدة. " (النهاية)

ح ت ص / أ م س



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