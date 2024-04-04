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الرئيس الفرنسي يندد بتهديدات روسية على خلفية هجوم موسكو

4/4/2024 2:33:43 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) باريس - 4 - 4 (كونا) -- ندد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون اليوم الخميس بتصريحات روسية تنطوي على "تهديدات" على خلفية الهجوم الدامي الذي وقع قبل أسبوعين في قاعة للحفلات في موسكو.
ونقلت محطة (بي اف ام) الإخبارية عن ماكرون القول للصحفيين بمنطقة (سان دوني) بمناسبة افتتاح المركز المائي الأولمبي قبل 100 يوم من انطلاق الألعاب الأولمبية إن ذلك جاء بعد اتصال هاتفي أمس بين وزيري الدفاع الفرنسي سيباستيان لوكورنو والروسي سيرغي شويغو مشيرا إلى "تلاعب في المعلومات" في تقرير أصدرته موسكو لاحقا بشأن مضمون المكالمة.
وأضاف ماكرون "من السخافة القول إن فرنسا يمكن أن تكون خلف الهجوم او اوكرانيا" موضحا ان "هذا تلاعب بالمعلومات وهو جزء من ترسانة الحرب كما تستخدمها روسيا اليوم".
وكانت روسيا ألمحت عقب الاتصال بين الوزيرين إلى أن أجهزة الاستخبارات الفرنسية ربما تكون متورطة في الهجوم الذي وقع بموسكو في 22 مارس الماضي. (النهاية)

م ع / ط م ا



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