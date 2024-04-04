الرئيس الفرنسي يندد بتهديدات روسية على خلفية هجوم موسكو

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- Kuwait News Agency (KUNA)) باريس - 4 - 4 (كونا) -- ندد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون اليوم الخميس بتصريحات روسية تنطوي على "تهديدات" على خلفية الهجوم الدامي الذي وقع قبل أسبوعين في قاعة للحفلات في موسكو.
ونقلت محطة (بي اف ام) الإخبارية عن ماكرون القول للصحفيين بمنطقة (سان دوني) بمناسبة افتتاح المركز المائي الأولمبي قبل 100 يوم من انطلاق الألعاب الأولمبية إن ذلك جاء بعد اتصال هاتفي أمس بين وزيري الدفاع الفرنسي سيباستيان لوكورنو والروسي سيرغي شويغو مشيرا إلى "تلاعب في المعلومات" في تقرير أصدرته موسكو لاحقا بشأن مضمون المكالمة.
وأضاف ماكرون "من السخافة القول إن فرنسا يمكن أن تكون خلف الهجوم او اوكرانيا" موضحا ان "هذا تلاعب بالمعلومات وهو جزء من ترسانة الحرب كما تستخدمها روسيا اليوم".
وكانت روسيا ألمحت عقب الاتصال بين الوزيرين إلى أن أجهزة الاستخبارات الفرنسية ربما تكون متورطة في الهجوم الذي وقع بموسكو في 22 مارس الماضي. (النهاية)
م ع / ط م ا
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