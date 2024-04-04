المرأة الكويتية.. حضور فاعل ومؤثر في انتخابات (أمة 2024)

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) من منيرة الربيعة (حدث مصور)
الكويت - 4 - 4 (كونا) -- تصدر الحضور النسائي في انتخابات مجلس الأمة 2024 اليوم الخميس المشهد الديمقراطي الكويتي حيث حضرت المرأة الكويتية ومن مختلف الفئات العمرية في الاستحقاق الوطني ترشحا وانتخابا وكذلك للمساهمة في تنظيم وتأمين سير عملية الاقتراع.
وعلى امتداد الدوائر الانتخابية واللجان حضر العنصر النسائي بشكل فاعل وأساسي سواء بالحضور للإدلاء بأصواتهن أو التواجد في الجهات والمؤسسات الأمنية والطبية والخدمية والتطوعية فضلا عن التواجد القضائي في الإشراف على سير العملية الانتخابية.
وجاءت المشاركة النسائية لتعكس اهتمام المرأة الكويتية بالعملية السياسية والديمقراطية في الكويت ودورها الفاعل والمؤثر.(النهاية) م ع ر
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