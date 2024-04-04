المرأة الكويتية.. حضور فاعل ومؤثر في انتخابات (أمة 2024)

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) من منيرة الربيعة (حدث مصور)

الكويت - 4 - 4 (كونا) -- تصدر الحضور النسائي في انتخابات مجلس الأمة 2024 اليوم الخميس المشهد الديمقراطي الكويتي حيث حضرت المرأة الكويتية ومن مختلف الفئات العمرية في الاستحقاق الوطني ترشحا وانتخابا وكذلك للمساهمة في تنظيم وتأمين سير عملية الاقتراع.

وعلى امتداد الدوائر الانتخابية واللجان حضر العنصر النسائي بشكل فاعل وأساسي سواء بالحضور للإدلاء بأصواتهن أو التواجد في الجهات والمؤسسات الأمنية والطبية والخدمية والتطوعية فضلا عن التواجد القضائي في الإشراف على سير العملية الانتخابية.

وجاءت المشاركة النسائية لتعكس اهتمام المرأة الكويتية بالعملية السياسية والديمقراطية في الكويت ودورها الفاعل والمؤثر.(النهاية) م ع ر