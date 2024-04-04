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مراكز الاقتراع تشهد إقبالا ملحوظا بعد الإفطار في انتخابات (أمة 2024)

4/4/2024 2:33:43 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) من عمر اللوغاني (حدث.مصور)
الكويت - 4 - 4 (كونا) -- شهدت مراكز الاقتراع في جميع أنحاء البلاد بعد موعد الافطار مساء اليوم الخميس إقبالا ملحوظا من الناخبين حيث حرص المواطنون على ممارسة حقهم الدستوري في اختيار ممثليهم في مجلس (أمة 2024) بتوافدهم إلى الدوائر الانتخابية الخمس.
وتميزت الانتخابات بالأجواء الرمضانية وبالحماسة والانضباط وتواصلت عملية الاقتراع بكل فعالية وسلاسة مع الالتزام بالإجراءات المتخذة لضمان سلامة الناخبين والعاملين بمراكز الاقتراع.
وارتفعت أعداد الناخبين مع الإقبال الذي شهدته مراكز الاقتراع واصطف المواطنون بانتظام أمام الصناديق للتصويت على المرشحين الذين يرونهم الأنسب لمستقبل البلاد.(النهاية)

ع ي س / خ د ع




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