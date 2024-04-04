مراكز الاقتراع تشهد إقبالا ملحوظا بعد الإفطار في انتخابات (أمة 2024)

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) من عمر اللوغاني (حدث.مصور)
الكويت - 4 - 4 (كونا) -- شهدت مراكز الاقتراع في جميع أنحاء البلاد بعد موعد الافطار مساء اليوم الخميس إقبالا ملحوظا من الناخبين حيث حرص المواطنون على ممارسة حقهم الدستوري في اختيار ممثليهم في مجلس (أمة 2024) بتوافدهم إلى الدوائر الانتخابية الخمس.
وتميزت الانتخابات بالأجواء الرمضانية وبالحماسة والانضباط وتواصلت عملية الاقتراع بكل فعالية وسلاسة مع الالتزام بالإجراءات المتخذة لضمان سلامة الناخبين والعاملين بمراكز الاقتراع.
وارتفعت أعداد الناخبين مع الإقبال الذي شهدته مراكز الاقتراع واصطف المواطنون بانتظام أمام الصناديق للتصويت على المرشحين الذين يرونهم الأنسب لمستقبل البلاد.(النهاية)
ع ي س / خ د ع
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