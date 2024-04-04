جمعية علياء الأمل تقيم حفل افطار للأيتام

(MENAFN
- Jordan News Agency)
اربد 4 نيسان (بترا)- أقامت جمعية علياء الأمل، في محافظة اربد، بالتعاون مع مبادرة رواق العطاء، اليوم الخميس، حفل إفطار جماعي لـ100 طفل يتيم.
وقالت رئيسة الجمعية ليلاس الدلقموني، إن حفل الإفطار يأتي تلبية لما تحتاجه هذه الفئة من الرعاية والاهتمام، والتقرب منهم وتجسيدًا لمبدأ التكافل الاجتماعي، مشيرة إلى أهمية التشاركية لإنجاح هذه النشاطات الهادفة.
من جانبه، بين مدير المبادرة عيسى أبو لبدة، أن حفل الإفطار جاء امتثالًا لقيم التآخي والتكامل في المجتمع ومن ضمن خطط وبرامج المبادرة لخدمة الأطفال اليتامى والمحتاجين، ومن هم أقل حظًا، مؤكدًا أن المبادرة وضعت من ضمن خططها إقامة نشاطات وبرامج متنوعة لإدخال السعادة والسرور على الأطفال الأيتام وأسرهم.
--(بترا)
ا.ح/م د/ع ط
04/04/2024 21:17:38
MENAFN04042024000117011021ID1108060517
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