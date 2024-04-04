جمعية علياء الأمل تقيم حفل افطار للأيتام

MENAFN - Jordan News Agency)

اربد 4 نيسان (بترا)- أقامت جمعية علياء الأمل، في محافظة اربد، بالتعاون مع مبادرة رواق العطاء، اليوم الخميس، حفل إفطار جماعي لـ100 طفل يتيم.

وقالت رئيسة الجمعية ليلاس الدلقموني، إن حفل الإفطار يأتي تلبية لما تحتاجه هذه الفئة من الرعاية والاهتمام، والتقرب منهم وتجسيدًا لمبدأ التكافل الاجتماعي، مشيرة إلى أهمية التشاركية لإنجاح هذه النشاطات الهادفة.

من جانبه، بين مدير المبادرة عيسى أبو لبدة، أن حفل الإفطار جاء امتثالًا لقيم التآخي والتكامل في المجتمع ومن ضمن خطط وبرامج المبادرة لخدمة الأطفال اليتامى والمحتاجين، ومن هم أقل حظًا، مؤكدًا أن المبادرة وضعت من ضمن خططها إقامة نشاطات وبرامج متنوعة لإدخال السعادة والسرور على الأطفال الأيتام وأسرهم.

--(بترا)

ا.ح/م د/ع ط

04/04/2024 21:17:38

