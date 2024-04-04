الكرملين: روسيا في مواجهة مباشرة مع حلف شمال الأطلسي

MENAFN - Jordan News Agency)

موسكو 4 نيسان (بترا)- أكد الكرملين الروسي، اليوم الخميس، أن روسيا وحلف شمال الأطلسي يخوضان مواجهة مباشرة، بالتزامن مع مرور السنة 75 لتأسيس الحلف.

وقال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، خلال مؤتمر صحفي: "في الواقع، انحدرت العلاقات الآن إلى مستوى المواجهة المباشرة مشيرا الى ان حلف شمال الأطلسي مشترك، بالفعل، في الصراع المحيط بأوكرانيا. ويواصل الزحف نحو حدودنا وتوسيع بنيته التحتية العسكرية نحو حدودنا".

--(بترا)

س ح/م د / ع ط

04/04/2024 20:57:50