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الكرملين: روسيا في مواجهة مباشرة مع حلف شمال الأطلسي

4/4/2024 2:32:58 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

موسكو 4 نيسان (بترا)- أكد الكرملين الروسي، اليوم الخميس، أن روسيا وحلف شمال الأطلسي يخوضان مواجهة مباشرة، بالتزامن مع مرور السنة 75 لتأسيس الحلف.
وقال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، خلال مؤتمر صحفي: "في الواقع، انحدرت العلاقات الآن إلى مستوى المواجهة المباشرة مشيرا الى ان حلف شمال الأطلسي مشترك، بالفعل، في الصراع المحيط بأوكرانيا. ويواصل الزحف نحو حدودنا وتوسيع بنيته التحتية العسكرية نحو حدودنا".
--(بترا)
س ح/م د / ع ط
04/04/2024 20:57:50

MENAFN04042024000117011021ID1108060515

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