الكرملين: روسيا في مواجهة مباشرة مع حلف شمال الأطلسي

الكرملين: روسيا في مواجهة مباشرة مع حلف شمال الأطلسي
التاريخ
4/4/2024 2:32:58 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
موسكو 4 نيسان (بترا)- أكد الكرملين الروسي، اليوم الخميس، أن روسيا وحلف شمال الأطلسي يخوضان مواجهة مباشرة، بالتزامن مع مرور السنة 75 لتأسيس الحلف.
وقال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، خلال مؤتمر صحفي: "في الواقع، انحدرت العلاقات الآن إلى مستوى المواجهة المباشرة مشيرا الى ان حلف شمال الأطلسي مشترك، بالفعل، في الصراع المحيط بأوكرانيا. ويواصل الزحف نحو حدودنا وتوسيع بنيته التحتية العسكرية نحو حدودنا".
--(بترا)
س ح/م د / ع ط
04/04/2024 20:57:50
MENAFN04042024000117011021ID1108060515
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