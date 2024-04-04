كلية الحصن الجامعية تقيم حفل إفطار خيري للأيتام

MENAFN - Jordan News Agency)

اربد 4 نيسان (بترا)- أقامت كلية الحصن الجامعية التابعة لجامعة البلقاء التطبيقية اليوم الخميس، حفل إفطار لأطفال أيتام في حرم الكلية .

وأكد رئيس مجلس محافظة اربد خلدون بني هاني خلال الحفل، أهمية تكاتف الجهود المجتمعية والرسمية لدعم فئة الأيتام والنهوض بالخدمات المقدمة لهم، مثمنا دور كلية الحصن في هذا الجانب والتي ستشهد توسعة مبانيها قريباً من مخصصات مجلس المحافظة.

بدوره اشار عميد الكلية الدكتور بشار عماري ، أهمية الدور الذي تقوم به مختلف المؤسسات في خدمة فئة اجتماعية، تحتاج لعناية كبيرة ومتكاملة ، لافتا الى استمرارية انفتاح الكلية على المجتمع المحلي تحقيقا لرسالة جامعة البلقاء في دعم الانشطة المجتمعية وتعزيز التكافل الاجتماعي .

وتضمن حفل الإفطار الخيري الذي تميز بأجواء رمضانية فعاليات ترفيهية من خلال الشخصيات الكرتونية، والمسابقات، والرسم على الوجه وتوزيع جوائز عينية ومادية للأطفال.

--( بترا )

أ غ /ع ط

04/04/2024 20:56:50