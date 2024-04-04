كلية الحصن الجامعية تقيم حفل إفطار خيري للأيتام

(MENAFN
- Jordan News Agency)
اربد 4 نيسان (بترا)- أقامت كلية الحصن الجامعية التابعة لجامعة البلقاء التطبيقية اليوم الخميس، حفل إفطار لأطفال أيتام في حرم الكلية .
وأكد رئيس مجلس محافظة اربد خلدون بني هاني خلال الحفل، أهمية تكاتف الجهود المجتمعية والرسمية لدعم فئة الأيتام والنهوض بالخدمات المقدمة لهم، مثمنا دور كلية الحصن في هذا الجانب والتي ستشهد توسعة مبانيها قريباً من مخصصات مجلس المحافظة.
بدوره اشار عميد الكلية الدكتور بشار عماري ، أهمية الدور الذي تقوم به مختلف المؤسسات في خدمة فئة اجتماعية، تحتاج لعناية كبيرة ومتكاملة ، لافتا الى استمرارية انفتاح الكلية على المجتمع المحلي تحقيقا لرسالة جامعة البلقاء في دعم الانشطة المجتمعية وتعزيز التكافل الاجتماعي .
وتضمن حفل الإفطار الخيري الذي تميز بأجواء رمضانية فعاليات ترفيهية من خلال الشخصيات الكرتونية، والمسابقات، والرسم على الوجه وتوزيع جوائز عينية ومادية للأطفال.
--( بترا )
أ غ /ع ط
04/04/2024 20:56:50
MENAFN04042024000117011021ID1108060514
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