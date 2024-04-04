اتفاقية لإدارة وتشغيل ساحة البضائع الخطرة بالعقبة

MENAFN - Jordan News Agency)

العقبة 4 نيسان (بترا)- أمين المعايطة- وقعت شركة تطوير العقبة وشركة ميناء حاويات العقبة، اليوم الخميس، اتفاقية لإدارة وتشغيل عمليات ساحة المواد الخطرة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

ووقع الاتفاقية الرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة حسين الصفدي والرئيس التنفيذي لميناء حاويات العقبة هارالد نايهوف وذلك في مقر شركة تطوير العقبة، كخطوة هامة واستراتيجية في تعزيز السلامة والكفاءة التشغيلية داخل ساحة البضائع الخطرة.

وأكد رئيس مجلس مفوضي سلطة العقبة نايف الفايز خلال رعايته توقيع الاتفاقية، أن مثل هذه الاتفاقية تُعد إحدى أهم المشروعات الاستراتيجية التي تنفذها شركة ميناء الحاويات عالية الجودة، فيما يسمح لتطوير منظومة الموانئ والتعامل مع المواد الخطرة، مشيرًا إلى أن الالتزام المعهود للشركاء في منظومة الموانئ ومقدمي الخدمة ينعكس بشكل إيجابي على الأداء العام للتعامل مع المواد الخطرة والحفاظ على سلامة المنظومة المينائية وتعزيز القدرة التنافسية لمواكبة التطورات العالمية وتسهيل الوصول إلى الروافع الداعمة لاقتصاد البحر المتمثل بمنظومة الموانئ في العقبة من ميناء الحاويات وغيرها من الموانئ الأخرى.

ونصت الاتفاقية على أن تدير شركة ميناء حاويات العقبة أول ساحة متخصصة للبضائع الخطرة في العقبة، نيابة عن شركة تطوير العقبة ووفق التعليمات الصادرة عن سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وتطبيق أفضل المعايير الدولية في التعامل والتخزين المؤقت للحاويات المصنفة كخطرة حسب المعايير العالمية واستخدام معدات إطفاء ذاتية وتدابير أمن وسلامة عصرية لمواجهة المخاطر المحتملة بتسرب السوائل أو الاشتعال أو حوادث الانفجار.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة، حسين الصفدي: "ننطلق في هذه الشراكة مع ميناء حاويات العقبة، وملتزمون بضمان أفضل معايير السلامة والتميُز التشغيلي في ساحة البضائع الخطرة"، لافتًا إلى أن هذا التعاون يؤكد حرص الشركة على تعزيز بيئة آمنة وفعالة لسلاسل التوريد، ودفع تطور وازدهار منطقة العقبة والمنطقة المحيطة بها.

بدوره، أعرب الرئيس التنفيذي لميناء حاويات العقبة هارالد نايهوف، عن اعتزازه بالشراكة، قائلاً: "نقدر ونثمن التعاون مع شركة تطوير العقبة في إدارة ساحة البضائع الخطرة. إن هذا الاتفاق يؤكد التزامنا الثابت بضمان أقصى درجات السلامة والكفاءة في عمليات الميناء، من خلال استغلال خبرتنا ومواردنا، ونحن على استعداد لوضع معايير جديدة في التعامل مع البضائع الخطرة؛ مما يسهم بالنمو الشامل والازدهار في منطقة العقبة".

ويؤكد الاتفاق على التزام الطرفين بالمدى البعيد نحو تعزيز التنمية المستدامة والتميز في العمليات البحرية والبرية الآمنة داخل المنطقة.

--(بترا)

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04/04/2024 20:55:25