اتفاقية لإدارة وتشغيل ساحة البضائع الخطرة بالعقبة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
العقبة 4 نيسان (بترا)- أمين المعايطة- وقعت شركة تطوير العقبة وشركة ميناء حاويات العقبة، اليوم الخميس، اتفاقية لإدارة وتشغيل عمليات ساحة المواد الخطرة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
ووقع الاتفاقية الرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة حسين الصفدي والرئيس التنفيذي لميناء حاويات العقبة هارالد نايهوف وذلك في مقر شركة تطوير العقبة، كخطوة هامة واستراتيجية في تعزيز السلامة والكفاءة التشغيلية داخل ساحة البضائع الخطرة.
وأكد رئيس مجلس مفوضي سلطة العقبة نايف الفايز خلال رعايته توقيع الاتفاقية، أن مثل هذه الاتفاقية تُعد إحدى أهم المشروعات الاستراتيجية التي تنفذها شركة ميناء الحاويات عالية الجودة، فيما يسمح لتطوير منظومة الموانئ والتعامل مع المواد الخطرة، مشيرًا إلى أن الالتزام المعهود للشركاء في منظومة الموانئ ومقدمي الخدمة ينعكس بشكل إيجابي على الأداء العام للتعامل مع المواد الخطرة والحفاظ على سلامة المنظومة المينائية وتعزيز القدرة التنافسية لمواكبة التطورات العالمية وتسهيل الوصول إلى الروافع الداعمة لاقتصاد البحر المتمثل بمنظومة الموانئ في العقبة من ميناء الحاويات وغيرها من الموانئ الأخرى.
ونصت الاتفاقية على أن تدير شركة ميناء حاويات العقبة أول ساحة متخصصة للبضائع الخطرة في العقبة، نيابة عن شركة تطوير العقبة ووفق التعليمات الصادرة عن سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وتطبيق أفضل المعايير الدولية في التعامل والتخزين المؤقت للحاويات المصنفة كخطرة حسب المعايير العالمية واستخدام معدات إطفاء ذاتية وتدابير أمن وسلامة عصرية لمواجهة المخاطر المحتملة بتسرب السوائل أو الاشتعال أو حوادث الانفجار.
من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة، حسين الصفدي: "ننطلق في هذه الشراكة مع ميناء حاويات العقبة، وملتزمون بضمان أفضل معايير السلامة والتميُز التشغيلي في ساحة البضائع الخطرة"، لافتًا إلى أن هذا التعاون يؤكد حرص الشركة على تعزيز بيئة آمنة وفعالة لسلاسل التوريد، ودفع تطور وازدهار منطقة العقبة والمنطقة المحيطة بها.
بدوره، أعرب الرئيس التنفيذي لميناء حاويات العقبة هارالد نايهوف، عن اعتزازه بالشراكة، قائلاً: "نقدر ونثمن التعاون مع شركة تطوير العقبة في إدارة ساحة البضائع الخطرة. إن هذا الاتفاق يؤكد التزامنا الثابت بضمان أقصى درجات السلامة والكفاءة في عمليات الميناء، من خلال استغلال خبرتنا ومواردنا، ونحن على استعداد لوضع معايير جديدة في التعامل مع البضائع الخطرة؛ مما يسهم بالنمو الشامل والازدهار في منطقة العقبة".
ويؤكد الاتفاق على التزام الطرفين بالمدى البعيد نحو تعزيز التنمية المستدامة والتميز في العمليات البحرية والبرية الآمنة داخل المنطقة.
--(بترا)
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04/04/2024 20:55:25
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