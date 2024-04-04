اختتام بطولة الشباب الرمضانية لخماسيات كرة القدم بالبلقاء

السلط 4 نيسان (بترا)- اختتمت في محافظة البلقاء بطولة الشباب الرمضانية لخماسيات كرة القدم التي تنظمها وزارة الشباب على ملعب صالة الأمير حسين بن عبدالله. وفاز في البطولة فريق الجمع الأبيض 404 بلقب المحافظة بعد تغلبه على فريق إسكانات الجودة، بنتيجة(1-0) بحضور مساعد متصرف لواء عين الباشا ثامر الدغمي، ومدير شباب محافظة البلقاء عدنان العجارمة. وهدفت البطولة إلى تنشيط الحركة الرياضية خلال شهر رمضان المبارك واستقطاب الفعاليات والأنشطة الشبابية وتسليط الضوء على المهارات والقدرات الرياضية لدى الشباب واحتضان المميز منهم. --(بترا) أع/م د/ع ط 04/04/2024 20:49:11

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