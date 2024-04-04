باحثون: للزكاة آثار اجتماعية واقتصادية إيجابية على المجتمع

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 4 نيسان (بترا)- أكد باحثون مختصون في ندوة عقدها منتدى الفكر العربي بعنوان "الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية للزكاة"، اليوم الخميس، عبر تقنية تطبيق التواصل المرئي عن بعد (زووم)، أهمية الزكاة وآثارها الإيجابية على المجتمع.
وبينوا في الندوة التي أدارها أمين عام المنتدى بالوكالة أيمن المفلح، أن الزكاة تلعب دورا مهما في تنشيط الحركة الاقتصادية.
وأوضخوا أن الزكاة تعمل على تقليص الفوارق الاجتماعية بين الناس، وتساعد على حماية المجتمع من الفقر والبطالة، فضلًا عن آثارها في طهارة نفس المعطي من البخل، وطهارة للمال ونماء له وحلول البركة فيه.
واكد وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأسبق الدكتور وائل عربيات في ورقته التي ألقاها في الندوة، بعنوان "البعد الاقتصادي للزكاة"، أن الزكاة تلعب دورًا كبيرًا في الحل الاقتصادي وتحقيق الأمن الغذائي وتنمية القطاعات الزراعية والصناعية والمشاريع الإنتاجية وتطويرها وتقديم الإرشادات والخبرات والتسويق، معتبرًا أنها تعد أفضل حل لمحاربة التضخم وغلاء الأسعار.
بدوره، تحدث الممثل الإقليمي لمفوضية اللاجئين لدى مجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور خالد خليفة في ورقة بعنوان "توظيف الزكاة في المنظمات الدولية وتأثيرها الإنساني" عن ضعف الإيرادات لصندوق الزكاة الدولي بأقل من 120 مليون دولار، والمفترض أن يكون 350 مليار دولار، موضحًا أن هناك 114 مليون لاجئ ونازح، أكثر من 40 بالمئة منهم يعيشون في الشرق الأوسط.
وبين فضيلة الدكتور أسامة الأزهري (من علماء الأزهر الشريف) في مشاركته تحت عنوان "الزكاة بين منظومة إجراءات الشريعة في بناء الانسان"، أن العمل والكرم والزكاة والصدقات والأوقاف، تحارب الفقر والعوز والحرمان وسد حاجات الفقير والمعدم، موضحًا أن الزكاة تحقق الكفاف والكفاية والكفاءة.
وفي ختام الندوة، دار حوار ونقاش عبر تقنية تطبيق (زووم) شارك فيه عدد من المهتمين.
--(بترا)
ع ع/م ت/م د/ ع ط
04/04/2024 20:48:05
MENAFN04042024000117011021ID1108060511
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