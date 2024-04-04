باحثون: للزكاة آثار اجتماعية واقتصادية إيجابية على المجتمع

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 4 نيسان (بترا)- أكد باحثون مختصون في ندوة عقدها منتدى الفكر العربي بعنوان "الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية للزكاة"، اليوم الخميس، عبر تقنية تطبيق التواصل المرئي عن بعد (زووم)، أهمية الزكاة وآثارها الإيجابية على المجتمع.

وبينوا في الندوة التي أدارها أمين عام المنتدى بالوكالة أيمن المفلح، أن الزكاة تلعب دورا مهما في تنشيط الحركة الاقتصادية.

وأوضخوا أن الزكاة تعمل على تقليص الفوارق الاجتماعية بين الناس، وتساعد على حماية المجتمع من الفقر والبطالة، فضلًا عن آثارها في طهارة نفس المعطي من البخل، وطهارة للمال ونماء له وحلول البركة فيه.

واكد وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأسبق الدكتور وائل عربيات في ورقته التي ألقاها في الندوة، بعنوان "البعد الاقتصادي للزكاة"، أن الزكاة تلعب دورًا كبيرًا في الحل الاقتصادي وتحقيق الأمن الغذائي وتنمية القطاعات الزراعية والصناعية والمشاريع الإنتاجية وتطويرها وتقديم الإرشادات والخبرات والتسويق، معتبرًا أنها تعد أفضل حل لمحاربة التضخم وغلاء الأسعار.

بدوره، تحدث الممثل الإقليمي لمفوضية اللاجئين لدى مجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور خالد خليفة في ورقة بعنوان "توظيف الزكاة في المنظمات الدولية وتأثيرها الإنساني" عن ضعف الإيرادات لصندوق الزكاة الدولي بأقل من 120 مليون دولار، والمفترض أن يكون 350 مليار دولار، موضحًا أن هناك 114 مليون لاجئ ونازح، أكثر من 40 بالمئة منهم يعيشون في الشرق الأوسط.

وبين فضيلة الدكتور أسامة الأزهري (من علماء الأزهر الشريف) في مشاركته تحت عنوان "الزكاة بين منظومة إجراءات الشريعة في بناء الانسان"، أن العمل والكرم والزكاة والصدقات والأوقاف، تحارب الفقر والعوز والحرمان وسد حاجات الفقير والمعدم، موضحًا أن الزكاة تحقق الكفاف والكفاية والكفاءة.

وفي ختام الندوة، دار حوار ونقاش عبر تقنية تطبيق (زووم) شارك فيه عدد من المهتمين.

--(بترا)

ع ع/م ت/م د/ ع ط

04/04/2024 20:48:05