بحث زيادة حجم الصادرات الزراعية بين الاردن والسعودية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 4 نيسان (بترا)- ناقش وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات لدى لقائه اليوم الخميس السفير السعودي في عمان نايف بن بندر السديري زيادة حجم الصادرات الزراعية بين البلدين الشقيقين .
وأكد الحنيفات خلال اللقاء عمق العلاقات الأخوية الأردنية السعودية، وسبل تعزيزها وأهمية وجود أولوية دائمة للمنتجات السعودية في السوق المحلية.
وناقش الجانبان مبادرة السعودية الخضراء، التي تعمل عليها السفارة حالياً، والتي تتوافق مع توجهات حملة التحريج الوطني وملف توسيع الرقعة الخضراء، ومدى أهمية هذه المبادرة وتأثيرها على التغيرات المناخية التي تعاني منها المنطقة والعالم، والحاجة إلى مثل هذه المبادرات المهمة.
من جانبه، أكد السديري، عمق العلاقات الممتدة بين البلدين الشقيقين، وأهمية التعاون في القطاعات كافة، وبالأخص القطاع الزراعي.
--(بترا)
رح/م د/ ع ط
04/04/2024 20:44:42
MENAFN04042024000117011021ID1108060510
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