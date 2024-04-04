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بحث زيادة حجم الصادرات الزراعية بين الاردن والسعودية

4/4/2024 2:32:56 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 4 نيسان (بترا)- ناقش وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات لدى لقائه اليوم الخميس السفير السعودي في عمان نايف بن بندر السديري زيادة حجم الصادرات الزراعية بين البلدين الشقيقين .
وأكد الحنيفات خلال اللقاء عمق العلاقات الأخوية الأردنية السعودية، وسبل تعزيزها وأهمية وجود أولوية دائمة للمنتجات السعودية في السوق المحلية.
وناقش الجانبان مبادرة السعودية الخضراء، التي تعمل عليها السفارة حالياً، والتي تتوافق مع توجهات حملة التحريج الوطني وملف توسيع الرقعة الخضراء، ومدى أهمية هذه المبادرة وتأثيرها على التغيرات المناخية التي تعاني منها المنطقة والعالم، والحاجة إلى مثل هذه المبادرات المهمة.
من جانبه، أكد السديري، عمق العلاقات الممتدة بين البلدين الشقيقين، وأهمية التعاون في القطاعات كافة، وبالأخص القطاع الزراعي.
--(بترا)
رح/م د/ ع ط
04/04/2024 20:44:42

MENAFN04042024000117011021ID1108060510

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