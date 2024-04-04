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وزير الزراعة يبحث مع وفد بريطاني أثر التغير المناخي على القطاع الزراعي

4/4/2024 2:32:55 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 4 نيسان (بترا)- بحث وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات اليوم الخميس مع وفد من سفارة المملكة المتحدة بعمان وجامعة أكسفورد البريطانية أثار التغير المناخي على القطاع الزراعي في الأردن .
وأكد الحنيفات أن الأردن عانى من تأثير التغير المناخي، إضافة إلى أزمات اللجوء التي تعاقبت على المملكة مبينًا أن الوزارة طبّقت عددًا من الخطط، للحد من تأثيرات التغير المناخي واستخدام تقنيات ساندت جهود الوزارة مثل استخدام تقنية الشرنقة في الزراعة التي أثرت على نجاح زراعة الأشتال بنسبة عالية.
وأشار إلى استخدام تكنولوجيا توفير المياه في الإنتاج الزراعي والحصاد المائي والتنمية الريفية والتحريج وغيرها.
واكد الوفد أن جامعة أكسفورد بصدد إطلاق مشروع يضم دراسة عن آثار التغير المناخي على الأردن مع المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات.
وبينوا أنه سيتم التعاون مع عدد من المؤسسات الأردنية لجمع المعلومات المناخية، وتأثيرها على المملكة، حيث ستكون وزارة الزراعة شريكًا في الدراسة، التي سيكون لنتائجها، الأثر في الحد من تبعات التغير المناخي على المملكة.
--(بترا)
رح/م د / ع ط
04/04/2024 20:38:35

MENAFN04042024000117011021ID1108060509

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