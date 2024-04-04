وزير الزراعة يبحث مع وفد بريطاني أثر التغير المناخي على القطاع الزراعي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 4 نيسان (بترا)- بحث وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات اليوم الخميس مع وفد من سفارة المملكة المتحدة بعمان وجامعة أكسفورد البريطانية أثار التغير المناخي على القطاع الزراعي في الأردن .
وأكد الحنيفات أن الأردن عانى من تأثير التغير المناخي، إضافة إلى أزمات اللجوء التي تعاقبت على المملكة مبينًا أن الوزارة طبّقت عددًا من الخطط، للحد من تأثيرات التغير المناخي واستخدام تقنيات ساندت جهود الوزارة مثل استخدام تقنية الشرنقة في الزراعة التي أثرت على نجاح زراعة الأشتال بنسبة عالية.
وأشار إلى استخدام تكنولوجيا توفير المياه في الإنتاج الزراعي والحصاد المائي والتنمية الريفية والتحريج وغيرها.
واكد الوفد أن جامعة أكسفورد بصدد إطلاق مشروع يضم دراسة عن آثار التغير المناخي على الأردن مع المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات.
وبينوا أنه سيتم التعاون مع عدد من المؤسسات الأردنية لجمع المعلومات المناخية، وتأثيرها على المملكة، حيث ستكون وزارة الزراعة شريكًا في الدراسة، التي سيكون لنتائجها، الأثر في الحد من تبعات التغير المناخي على المملكة.
--(بترا)
رح/م د / ع ط
04/04/2024 20:38:35
MENAFN04042024000117011021ID1108060509
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