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اجتماع يناقش سير العملية التعليمية بيتك في تربية بني كنانة

4/4/2024 2:32:54 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

اربد 4 نيسان (بترا)- ناقش مدير تربية لواء بني كنانة الدكتور محمد غزلان، اليوم الخميس، مع مدراء المدارس المهنية وضباط الجودة، أبرز الخطط والبرامج لسير العملية التعليمية للتخصص المهني "بيتك".
وقال الغزلان، إن البرنامج التدريبي لهذا العام بدأ بستة تخصصات في 10 مدارس، وسيتم إضافة 4 تخصصات جديدة في العام المقبل، مؤكدًا أهمية برنامج BTEC ودور الكوادر البشرية في إنجاح هذا البرنامج.
وأشار الغزلان إلى ضرورة التعامل مع تعليمات الحضور والغياب بكل جدية، ورصده على منظومة (الأوبن ايميس)، وتطبيق أسس النجاح والإكمال والرسوب على الجميع دون استثناء.
من جانبه، ثمّن رئيس قسم التعليم المهني المهندس أحمد جرادات جهود مدراء المدارس في متابعة العمل لإنجاح البرنامج، مشيدًا بدور قسم الإشراف التربوي في تقديم الدعم الفني وتصويب الملاحظات كافة، من أجل إنجاح برنامج (بيتك).
ودعا مدير الشؤون التعليمية هشام نجادات، إلى التركيز على الجانب التوعوي والإرشادي في اختيار التخصصات للطلبة.
بدوره، أكد مدير الشؤون الإدارية الدكتور طارق طبنجات أهمية الالتزام والانضباط بالدوام الرسمي ومتابعته لدى الطلبة؛ مما يسهم بتعزيز التحصيل العلمي لديهم.
--(بترا)
ا.ح/م د/ ع ط
04/04/2024 20:29:32

MENAFN04042024000117011021ID1108060508

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