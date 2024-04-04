اجتماع يناقش سير العملية التعليمية بيتك في تربية بني كنانة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
اربد 4 نيسان (بترا)- ناقش مدير تربية لواء بني كنانة الدكتور محمد غزلان، اليوم الخميس، مع مدراء المدارس المهنية وضباط الجودة، أبرز الخطط والبرامج لسير العملية التعليمية للتخصص المهني "بيتك".
وقال الغزلان، إن البرنامج التدريبي لهذا العام بدأ بستة تخصصات في 10 مدارس، وسيتم إضافة 4 تخصصات جديدة في العام المقبل، مؤكدًا أهمية برنامج BTEC ودور الكوادر البشرية في إنجاح هذا البرنامج.
وأشار الغزلان إلى ضرورة التعامل مع تعليمات الحضور والغياب بكل جدية، ورصده على منظومة (الأوبن ايميس)، وتطبيق أسس النجاح والإكمال والرسوب على الجميع دون استثناء.
من جانبه، ثمّن رئيس قسم التعليم المهني المهندس أحمد جرادات جهود مدراء المدارس في متابعة العمل لإنجاح البرنامج، مشيدًا بدور قسم الإشراف التربوي في تقديم الدعم الفني وتصويب الملاحظات كافة، من أجل إنجاح برنامج (بيتك).
ودعا مدير الشؤون التعليمية هشام نجادات، إلى التركيز على الجانب التوعوي والإرشادي في اختيار التخصصات للطلبة.
بدوره، أكد مدير الشؤون الإدارية الدكتور طارق طبنجات أهمية الالتزام والانضباط بالدوام الرسمي ومتابعته لدى الطلبة؛ مما يسهم بتعزيز التحصيل العلمي لديهم.
--(بترا)
ا.ح/م د/ ع ط
04/04/2024 20:29:32
MENAFN04042024000117011021ID1108060508
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