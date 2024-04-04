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وفاة 4 أشخاص وإصابة أثنين آخرين إثر حادث تدهور في معان

4/4/2024 2:32:53 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 4 نيسان (بترا)- توفي أربعة أشخاص وأصيب أثنان إثر حادث تدهور مركبة في محافظة معان.
وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن كوادر الإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني معان والشرطة تعاملت عصر اليوم الخميس مع حادث تدهور مركبة بمنطقة عنيزة.
وأضاف أنه نتج عن الحادث وفاة أربعة أشخاص وإصابة إثنين آخرين، حيث عملت فرق الإسعاف على تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للإصابتين ومن ثم نقلهما وإخلاء الوفيات إلى مستشفى معان الحكومي، وتم فتح تحقيق مروري بالحادث.
--(بترا)
ل م/م ق/ع ط
04/04/2024 20:13:55

MENAFN04042024000117011021ID1108060507

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