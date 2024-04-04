وفاة 4 أشخاص وإصابة أثنين آخرين إثر حادث تدهور في معان

وفاة 4 أشخاص وإصابة أثنين آخرين إثر حادث تدهور في معان
التاريخ
4/4/2024 2:32:53 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 4 نيسان (بترا)- توفي أربعة أشخاص وأصيب أثنان إثر حادث تدهور مركبة في محافظة معان.
وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن كوادر الإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني معان والشرطة تعاملت عصر اليوم الخميس مع حادث تدهور مركبة بمنطقة عنيزة.
وأضاف أنه نتج عن الحادث وفاة أربعة أشخاص وإصابة إثنين آخرين، حيث عملت فرق الإسعاف على تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للإصابتين ومن ثم نقلهما وإخلاء الوفيات إلى مستشفى معان الحكومي، وتم فتح تحقيق مروري بالحادث.
--(بترا)
ل م/م ق/ع ط
04/04/2024 20:13:55
MENAFN04042024000117011021ID1108060507
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