مدرسة الملك عبدالله الثاني للتميز تكرم طلبة حفظة القرآن الكريم

(MENAFN
- Jordan News Agency)
إربد 4 نيسان (بترا)- كرّمت مدرسة الملك عبدالله الثاني للتميز، في محافظة إربد، اليوم الخميس، حفظة القرآن الكريم كاملًا، وذلك ضمن فعاليات المبادرات التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم، خلال شهر رمضان.
وقال مدير تربية قصبة إربد حمزة نجادات، خلال رعايته فعاليات الحفل، إن الوزارة تسعى إلى غرس مبادئ وتعاليم الدين الإسلامي الحنيف عبر كتابه الكريم في الأجيال الشابة لتكون بمنزلة المرجع الرئيسي لهم في جميع أمور حياتهم، لما تتضمنه من تشريعات عادلة توضح لهم الطريقة الأفضل للتعامل في مختلف جوانب حياتهم.
من جانبها، أكدت مديرة المدرسة الدكتورة تماضر مهيدات أن حفظة القرآن الكريم، واجب ديني وواجب علينا الاهتمام بكتاب الله عز وجل تلاوة وحفظًا وتفسيرًا وتعلمًا وتعليمًا، مثمنًا جهود المشرفين والقائمين على مثل هذه البرامج والمسابقات التي تعود بالنفع والفائدة على الحافظات والأمة.
وأشارت إلى أهمية القرآن في حياة الأجيال، مؤكدة أهمية تربية الأطفال اليافعين على تعاليم القرآن الكريم التي تعد من مقومات بناء جيل إنساني يستشعر الإيمان، في جميع تصرفاته.
وفي نهاية الحفل، تم توزيع الجوائز والهدايا على الطلبة والمعلمين المشرفين على المبادرة.
--(بترا)
ا.ح/م د/ع ط
04/04/2024 19:45:40
MENAFN04042024000117011021ID1108060506
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