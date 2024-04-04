Thursday, 04 April 2024 11:01 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مدرسة الملك عبدالله الثاني للتميز تكرم طلبة حفظة القرآن الكريم

4/4/2024 2:32:53 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

إربد 4 نيسان (بترا)- كرّمت مدرسة الملك عبدالله الثاني للتميز، في محافظة إربد، اليوم الخميس، حفظة القرآن الكريم كاملًا، وذلك ضمن فعاليات المبادرات التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم، خلال شهر رمضان.
وقال مدير تربية قصبة إربد حمزة نجادات، خلال رعايته فعاليات الحفل، إن الوزارة تسعى إلى غرس مبادئ وتعاليم الدين الإسلامي الحنيف عبر كتابه الكريم في الأجيال الشابة لتكون بمنزلة المرجع الرئيسي لهم في جميع أمور حياتهم، لما تتضمنه من تشريعات عادلة توضح لهم الطريقة الأفضل للتعامل في مختلف جوانب حياتهم.
من جانبها، أكدت مديرة المدرسة الدكتورة تماضر مهيدات أن حفظة القرآن الكريم، واجب ديني وواجب علينا الاهتمام بكتاب الله عز وجل تلاوة وحفظًا وتفسيرًا وتعلمًا وتعليمًا، مثمنًا جهود المشرفين والقائمين على مثل هذه البرامج والمسابقات التي تعود بالنفع والفائدة على الحافظات والأمة.
وأشارت إلى أهمية القرآن في حياة الأجيال، مؤكدة أهمية تربية الأطفال اليافعين على تعاليم القرآن الكريم التي تعد من مقومات بناء جيل إنساني يستشعر الإيمان، في جميع تصرفاته.
وفي نهاية الحفل، تم توزيع الجوائز والهدايا على الطلبة والمعلمين المشرفين على المبادرة.
--(بترا)
ا.ح/م د/ع ط
04/04/2024 19:45:40

MENAFN04042024000117011021ID1108060506

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث