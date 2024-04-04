مدرسة الملك عبدالله الثاني للتميز تكرم طلبة حفظة القرآن الكريم

MENAFN - Jordan News Agency)

إربد 4 نيسان (بترا)- كرّمت مدرسة الملك عبدالله الثاني للتميز، في محافظة إربد، اليوم الخميس، حفظة القرآن الكريم كاملًا، وذلك ضمن فعاليات المبادرات التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم، خلال شهر رمضان.

وقال مدير تربية قصبة إربد حمزة نجادات، خلال رعايته فعاليات الحفل، إن الوزارة تسعى إلى غرس مبادئ وتعاليم الدين الإسلامي الحنيف عبر كتابه الكريم في الأجيال الشابة لتكون بمنزلة المرجع الرئيسي لهم في جميع أمور حياتهم، لما تتضمنه من تشريعات عادلة توضح لهم الطريقة الأفضل للتعامل في مختلف جوانب حياتهم.

من جانبها، أكدت مديرة المدرسة الدكتورة تماضر مهيدات أن حفظة القرآن الكريم، واجب ديني وواجب علينا الاهتمام بكتاب الله عز وجل تلاوة وحفظًا وتفسيرًا وتعلمًا وتعليمًا، مثمنًا جهود المشرفين والقائمين على مثل هذه البرامج والمسابقات التي تعود بالنفع والفائدة على الحافظات والأمة.

وأشارت إلى أهمية القرآن في حياة الأجيال، مؤكدة أهمية تربية الأطفال اليافعين على تعاليم القرآن الكريم التي تعد من مقومات بناء جيل إنساني يستشعر الإيمان، في جميع تصرفاته.

وفي نهاية الحفل، تم توزيع الجوائز والهدايا على الطلبة والمعلمين المشرفين على المبادرة.

--(بترا)

ا.ح/م د/ع ط

04/04/2024 19:45:40