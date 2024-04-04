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الطفيلة .. استعدادات لاستقبال عيد الفطر

4/4/2024 2:32:52 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

الطفيلة 4 نيسان ( بترا)- قال محافظ الطفيلة الدكتور هاني الشورة إن الإدارة المحلية في الطفيلة أقامت غرفة عمليات تعمل مع كافة الجهات الأمنية والإدارية في مختلف الدوائر والمديريات الخدمية والأمنية لديمومة تقديم الخدمات واستقبال الشكاوى طيلة أيام عطلة عيد الفطر المبارك.
وأضاف أنه تم مخاطبة الأجهزة الرسمية المعنية في المحافظة لاتخاذ الاستعدادات اللازمة لاستقبال عطلة عيد الفطر، وحددت برامج عملها ومناوباتها خلال العطلة لضمان استمرار تقديم الخدمات للمواطنين في عدد من المجالات الحيوية.
وأضاف الشورة في تصريح صحفي اليوم الخميس، أنه تم التنسيق والتعاون مع الدوائر الخدمية في المحافظة لتوفير الخدمات الأساسية، والمواد التموينية وعمل المخابز وإدامة الرقابة الصحية على المطاعم خلال عطلة عيد الفطر السعيد، إلى جانب توفير أجواء الراحة والأمان لمرتادي المواقع السياحية في عفرا والبربيطة وضانا وغيرها من المواقع السياحية في محافظة الطفيلة.
وأشار إلى التنسيق والتعاون مع مستشفى الأمير زيد بن الحسين العسكري ومستشفى الطفيلة الحكومي لادامة تقديم الخدمات العلاجية والطبية المختلفة للمواطنين على مدار الساعة وفي العطل الرسمية، مشيرا إلى مناوبات المراكز الصحية الشاملة خلال عطلة العيد، والتنسيق لإدامة عمل خدمات الكهرباء والمياه والمواصلات إضافة إلى ترتيب مناوبات لمحطات المحروقات والمخابز ومراكز توزيع الغاز ومحال توزيع الطحين والصيدليات.
وأكد مدير صناعة وتجارة الطفيلة حسن الربابعة أن فرقا من مراقبة الجودة والأسعار ستواصل عملها بغية توفير السلع والمواد الغذائية للمواطنين وعدم احتكارها من قبل بعض التجار.
--( بترا)
س.م / ع س/ ع ط
04/04/2024 19:30:23

MENAFN04042024000117011021ID1108060505

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