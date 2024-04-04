الطفيلة .. استعدادات لاستقبال عيد الفطر

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الطفيلة 4 نيسان ( بترا)- قال محافظ الطفيلة الدكتور هاني الشورة إن الإدارة المحلية في الطفيلة أقامت غرفة عمليات تعمل مع كافة الجهات الأمنية والإدارية في مختلف الدوائر والمديريات الخدمية والأمنية لديمومة تقديم الخدمات واستقبال الشكاوى طيلة أيام عطلة عيد الفطر المبارك.
وأضاف أنه تم مخاطبة الأجهزة الرسمية المعنية في المحافظة لاتخاذ الاستعدادات اللازمة لاستقبال عطلة عيد الفطر، وحددت برامج عملها ومناوباتها خلال العطلة لضمان استمرار تقديم الخدمات للمواطنين في عدد من المجالات الحيوية.
وأضاف الشورة في تصريح صحفي اليوم الخميس، أنه تم التنسيق والتعاون مع الدوائر الخدمية في المحافظة لتوفير الخدمات الأساسية، والمواد التموينية وعمل المخابز وإدامة الرقابة الصحية على المطاعم خلال عطلة عيد الفطر السعيد، إلى جانب توفير أجواء الراحة والأمان لمرتادي المواقع السياحية في عفرا والبربيطة وضانا وغيرها من المواقع السياحية في محافظة الطفيلة.
وأشار إلى التنسيق والتعاون مع مستشفى الأمير زيد بن الحسين العسكري ومستشفى الطفيلة الحكومي لادامة تقديم الخدمات العلاجية والطبية المختلفة للمواطنين على مدار الساعة وفي العطل الرسمية، مشيرا إلى مناوبات المراكز الصحية الشاملة خلال عطلة العيد، والتنسيق لإدامة عمل خدمات الكهرباء والمياه والمواصلات إضافة إلى ترتيب مناوبات لمحطات المحروقات والمخابز ومراكز توزيع الغاز ومحال توزيع الطحين والصيدليات.
وأكد مدير صناعة وتجارة الطفيلة حسن الربابعة أن فرقا من مراقبة الجودة والأسعار ستواصل عملها بغية توفير السلع والمواد الغذائية للمواطنين وعدم احتكارها من قبل بعض التجار.
--( بترا)
س.م / ع س/ ع ط
04/04/2024 19:30:23
MENAFN04042024000117011021ID1108060505
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