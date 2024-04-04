أسواق إربد.. حركة شرائية دون المتوسط وتجار يحدوهم الأمل

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إربد 4 نيسان (بترا) اشرف الغزاوي- شهدت الحركة التجارية في أسواق مدينة إربد تحسناً نسبياً بالتزامن مع اقتراب عيد الفطر السعيد، فيما اعتبر تجار حركة التسوق الفعلي دون المتوسطة مقارنة بموسم عيد الفطر الماضي، معربين عن أملهم بزيادة وتيرة الشراء خلال الأيام القادمة.

وخلال جولة لـ (بترا)، في أسواق المدينة، تبين أن مستلزمات العيد من الألبسة والأحدية والحلويات شهدت إقبالا من المواطنين مع ضعف الاقبال على المستلزمات الغذائية في أواخر شهر رمضان الفضيل، فيما أكد متسوقون أن أولوياتهم الشرائية تتجه إلى مستلزمات العيد.

وقال تجار إنه بالرغم من بوادر إقبال المواطنين على التحضير للعيد، لكنه يعتبر منخفضا عن المواسم السابقة، منوهين أن الإقبال يجري بوتيرة ما دون المتوسطة بالرغم من العروض المعلنة واستقرار الأسعار وتنافسية البيع بين المحال التجارية.

وأضافوا، إن العديد من المحلات التجارية لجأت إلى العروض والتنزيلات على بضائعها بهدف تصريف بضائعها خلال العشر الأواخر من رمضان المبارك لسد التزاماتها المالية والتشغيلية، لافتين الى ما تعانيه محلات الألبسة والأحذية الجديدة من تنافس مع محلات التصفية والفرق الواضح في احتساب القيمة الجمركية على البضائع ما أوجد تنافسية غير عادلة.

وأشاروا كذلك الى منافسة بضائع البسطات المتنقلة للمحلات التجارية المرخصة، معربين عن عن أملهم بزيادة وتيرة التسوق خلال الأيام القليلة المتبقية قبل حلول عيد الفطر .

من جهتهم اعتبر أصحاب محلات حلويات وسكاكر درجة الإقبال على شراء حلويات العيد لغاية الآن دون المعدلات المعتادة، ويأملون بزيادة الطلب خلال الأيام المقبلة.

بدوره، قال رئيس غرفة تجارة إربد محمد الشوحة، إن حركة التسوق وإن بدت في تحسن خلال الأيام التي تسبق حلول العيد، إلا أنها لن تكون كافية لجهة تغطية التزامات القطاع التجاري الذي استورد بضائع بكميات كبيرة على أمل تحسن الموسم الحالي، مشيرا الى ان حركة السوق الفعلية في إربد لا تزيد على 20 بالمئة عما كانت عليه في مواسم سابقة.

وبين أن نقص السيولة النقدية لدى المواطنين خاصة مع عدم تأجيل أقساط القروض البنكية، اسهم في ضعف الحركة الشرائية وتحجيمها مقارنة مع مواسم مشابهة، مستشهدا بتراجع مبيعات اهم الشوارع الحيوية في إربد مثل شوارع الجامعة والسينما والحصن.

ودعا الشوحة إلى تلبية احتياجات القطاع التجاري خاصة تخفيض الرسوم الجمركية بشكل عام وإعادة احتساب ضريبة المبيعات، وتخفيض الفوائد وتقديم تسهيلات بنكية وتخفيض اشتراكات الضمان الاجتماعي للقطاع التجاري لغاية انعاش حركة السوق وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين بما يعود ايجابا على جميع الاطراف في وقت واصلت مديرية الصناعة والتجارة تكثيف جولاتها الرقابية الصباحية والمسائية على الاسواق قبيل عيد الفطر .

وقالت مديرية صناعة إربد إن فرقها كثفت جولاتها مع الأيام الأخيرة لشهر رمضان على محلات الألبسة والحلويات والمواد الغذائية والتي تشهد نشاطا لشراء مستلزمات العيد، لغايات التأكد من التقيد بشروط إعلان الأسعار والالتزام بالسقوف السعرية المعلنة.

-- ( بترا )

أ غ / ع س/اح

04/04/2024 17:12:06