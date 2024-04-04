الحكومة اللبنانية تدرس إعلان الجنوب منطقة منكوبة

MENAFN - Jordan News Agency)

بيروت 4 نيسان (بترا) فارس الجميل- أعلنت الحكومة اللبنانية أنها تتجه إلى إعلان منطقة الجنوب منكوبة زراعيا وتربويا، بسبب تداعيات العدوان الإسرائيلي المستمر.

وقال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي خلال الاجتماع الدوري للحكومة: "عقدنا اليوم اجتماعا مع منظمات الأمم المتحدة وسفراء الدول المانحة والمعنية، وأجرينا نقاشا مستفيضا حيال ما يحصل في الجنوب وطلبنا مساعدة سريعة"، مشيرا الى أن هناك حوالي ألاف النازحين من قرى الجنوب وأسفرت الاعتداءات الإسرائيلية عن استشهاد 331 شخصا، وحوالى 1000 جريح وإلحاق أضرار فادحة بـ800 هكتار من الأراضي الزراعية، وخسارة 340 ألف رأس من المواشي وفقد حوالي 75 بالمئة من المزارعين مصدر دخلهم.

وأضاف: "نؤكد أن السلام الحقيقي الذي ننشده هو (سلام العدالة الإنسانية)، ونرفع الصوت إلى المجتمع الدولي منددين بالاعتداءات ومطالبين بردع العدو ووقف الحرب وإحلال السلام وإبعاد الحرب عن المنطقة"، مشيرا الى أن "للبنان أصدقاء في كل دول العالم يعملون بصدق للضغط على العدو الإسرائيلي لوقف عدوانه على لبنان".

ميدانيا أفاد مصدر أمني لبناني أن الطيران الحربي الإسرائيلي شن بعد ظهر اليوم غارات على المنطقة الواقعة بين بلدتي عيترون وعيناتا وعلى بلدة مارون الراس.

--(بترا)

ف ج/ع س/اح

04/04/2024 16:43:14