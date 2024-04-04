أوقاف الأغوار الشمالية تعقد مجلسها العلمي الهاشمي الثالث

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الأغوار الشمالية 4 نيسان (بترا)- عقدت مديرية أوقاف لواء الأغوار الشمالية اليوم الخميس في مسجد الشونة الكبير، المجلس العلمي الهاشمي الثالث الذي تناول كتاب القاضي عياض" الشفا في تعريف حقوق المصطفى" بحضور مدير الأوقاف خالد القضاة وعدد من الأئمة والوعاظ والمجتمع المحلي.
وقدم رئيس قسم الوعظ والإرشاد قصي ابو صهيون، تعريفا بسيرة القاضي عياض من حيث ولادته ونشأته وترحاله وكتبه واثره في عصره، مشيرا إلى أن القاضي عياض جاء ليربط بين الشمائل وسنة النبي عليه السلام وأخلاقه.
وتناول الدكتور الإمام علي ابداح، التعريف بكتاب الشفا، مشيرا إلى أنه من أهم الكتب المعرّفة بالمصطفى صلى الله عليه وسلم وله أثر كبير في حياة الفرد والمجتمع واستوعب جميع المباحث العقدية والفقهية في موضوع الرسالة المحمدية .
فيما عرض الدكتور بسام عياصرة من جامعة العلوم الإسلامية، تعريفا بشروح كتاب الشفا من القدامى والمعاصرين ومناهجهم.
--(بترا)
أ غ / ف م/اح
04/04/2024 16:13:08
MENAFN04042024000117011021ID1108060500
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