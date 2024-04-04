أوقاف الأغوار الشمالية تعقد مجلسها العلمي الهاشمي الثالث

MENAFN - Jordan News Agency)

الأغوار الشمالية 4 نيسان (بترا)- عقدت مديرية أوقاف لواء الأغوار الشمالية اليوم الخميس في مسجد الشونة الكبير، المجلس العلمي الهاشمي الثالث الذي تناول كتاب القاضي عياض" الشفا في تعريف حقوق المصطفى" بحضور مدير الأوقاف خالد القضاة وعدد من الأئمة والوعاظ والمجتمع المحلي.

وقدم رئيس قسم الوعظ والإرشاد قصي ابو صهيون، تعريفا بسيرة القاضي عياض من حيث ولادته ونشأته وترحاله وكتبه واثره في عصره، مشيرا إلى أن القاضي عياض جاء ليربط بين الشمائل وسنة النبي عليه السلام وأخلاقه.

وتناول الدكتور الإمام علي ابداح، التعريف بكتاب الشفا، مشيرا إلى أنه من أهم الكتب المعرّفة بالمصطفى صلى الله عليه وسلم وله أثر كبير في حياة الفرد والمجتمع واستوعب جميع المباحث العقدية والفقهية في موضوع الرسالة المحمدية .

فيما عرض الدكتور بسام عياصرة من جامعة العلوم الإسلامية، تعريفا بشروح كتاب الشفا من القدامى والمعاصرين ومناهجهم.

--(بترا)

أ غ / ف م/اح

04/04/2024 16:13:08