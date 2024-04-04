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بحث إجراءات مشروع دعم صمود التراث أمام التغير المناخي

4/4/2024 2:32:46 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

السلط 4 نيسان (بترا)- بحثت سمو الأميرة دانا فراس رئيسة الجمعية الوطنية للمحافظة على البتراء ومحافظ البلقاء الدكتور فراس أبو قاعود مع السفير البريطاني لدى الأردن فيليب هول اليوم الخميس، الإجراءات المتعلقة بتنفيذ مشروع دعم صمود التراث أمام التغير المناخي، بحضور مديرة المشروع زينة الخشاشنة.
وبموجب المشروع، سيتم إعادة ترميم بيت الجغبير في مدينة السلط، بتمويل من صندوق الحماية الثقافية والمجلس الثقافي البريطاني وبالتعاون مع منظمة "إنتر ناشيونال ترست"، وذلك بعد اعتماد مدينة السلط على قائمة التراث العالمي (اليونسكو).
ويهدف المشروع إلى حماية المواقع التراثية المهمة للسكان المحليين، ورفع وعيهم حول الارتباط الوثيق بين التغيُّر المناخي والتراث وأهميته، وتطوير منهاج مختص بالتغيُّر المناخي وتأثيره على التراث الثقافي، وبناء المهارات في قطاع التراث والترميم، حيث سيتم التنفيذ من قبل الجمعية الوطنية للمحافظة على البترا ولمدة سنة ونصف وبإشراف ومتابعة كل من وزارة السياحة والآثار، ووزارة البيئة.
وحضر اللقاء مدير شرطة البلقاء العميد الدكتور جمعة الحمايدة، ورئيس بلدية السلط الكبرى المهندس محمد الحيارى ومدير سياحة محافظة البلقاء عماد الرواحنة ورئيسة صندوق الحماية الثقافية ستيفاني غرانت ومدير المجلس الثقافي البريطاني في الأردن اليكس لامبرت.
-- (بترا)
أع / ع س/اح
04/04/2024 16:08:43

MENAFN04042024000117011021ID1108060499

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