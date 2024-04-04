المنتخب الوطني للكراتيه يعسكر في مصر

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 4 نيسان (بترا)- غادر المنتخب الوطني للكراتيه اليوم الخميس، متوجها إلى العاصمة المصرية القاهرة لإقامة معسكر تدريبي بالتعاون مع الاتحاد المصري للكراتيه استعدادا للمشاركه ببطولة الدوري العالمي جولة القاهرة، التي ستقام خلال الفترة من 19 لغاية 21 الشهر الحالي.
ويشتمل المعسكر على تدريبات مشتركة ولقاءات ودية مع المنتخبات المصرية وعدد من منتخبات المحافظات المصرية.
ويتكون وفد المنتخب الوطني من المدير الفني محمد ابراهيم، والمدربين: محمد فتيان، عمر زعتر، والمعالجة هلا المحارمة، واللاعبين: عبدالله حماد، عمر شقره، عفيف غيث، عبدالرحمن مصاطفه، حسن مصاروه، محمد الجعفري، جود الضروس، احمد ابو هزيم، وسيم سلامة، ريان العموري، وسيف بني الفارس.
--(بترا)
خ خ/ ف م/اح
04/04/2024 15:40:23
MENAFN04042024000117011021ID1108060497
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