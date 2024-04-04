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وزير الخارجية البريطاني يستبعد إرسال قوات لحلف الأطلسي إلى أوكرانيا

4/4/2024 2:32:45 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)


لندن 4 نيسان (بترا)- استبعد وزير الخارجية والتنمية البريطاني ديفيد كاميرون، إرسال قوات لحلف شمال الأطلسي (الناتو) إلى أوكرانيا.
وقال كاميرون في برنامج "يوكرين كاست" على هيئة "بي بي سي" إن ما يسعى إليه حلف شمال الأطلسي هو "مهمة للحلف من أجل أوكرانيا، وليس مهمة في أوكرانيا".
وفي معرض رده عما إذا كان بإمكانه أن يرى قوات للحلف على الأرض في أوكرانيا، أجاب " لا. أعتقد أننا لا نريد أن نمنح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هدفا مثل ذلك"، مؤكدا انه يمكن للحلف القيام بالكثير من الأمور من أجل تنسيق أفضل لمساعدة أوكرانيا.
وأشار كاميرون الى أن الحرب الأوكرانية مع روسيا "سوف تكون خاسرة في حال لم يعزز الحلفاء دعمهم لأوكرانيا".
--(بترا)
ر ش/ ف م/اح
04/04/2024 15:35:45

MENAFN04042024000117011021ID1108060496

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