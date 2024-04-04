وزير الخارجية البريطاني يستبعد إرسال قوات لحلف الأطلسي إلى أوكرانيا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
لندن 4 نيسان (بترا)- استبعد وزير الخارجية والتنمية البريطاني ديفيد كاميرون، إرسال قوات لحلف شمال الأطلسي (الناتو) إلى أوكرانيا.
وقال كاميرون في برنامج "يوكرين كاست" على هيئة "بي بي سي" إن ما يسعى إليه حلف شمال الأطلسي هو "مهمة للحلف من أجل أوكرانيا، وليس مهمة في أوكرانيا".
وفي معرض رده عما إذا كان بإمكانه أن يرى قوات للحلف على الأرض في أوكرانيا، أجاب " لا. أعتقد أننا لا نريد أن نمنح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هدفا مثل ذلك"، مؤكدا انه يمكن للحلف القيام بالكثير من الأمور من أجل تنسيق أفضل لمساعدة أوكرانيا.
وأشار كاميرون الى أن الحرب الأوكرانية مع روسيا "سوف تكون خاسرة في حال لم يعزز الحلفاء دعمهم لأوكرانيا".
--(بترا)
ر ش/ ف م/اح
04/04/2024 15:35:45
MENAFN04042024000117011021ID1108060496
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