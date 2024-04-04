تحويلات مؤقتة لتركيب جسر مشاة على طريق المطار فجر غد

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 4 نيسان (بترا)- أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان، اليوم الخميس، عن إجراء تحويلات مؤقتة لغايات استكمال أعمال تركيب جسر المشاة المعدني على طريق المطار في المنطقة الواقعة بين جسر مادبا وتقاطع ممر عمان التنموي (شارع الـ100).
وأضافت الوزارة في بيان لها، أنه سيتم بالتعاون مع مديرية الأمن العام، إجراء تحويلات مرورية على طريق المطار، وإغلاق السير بالاتجاهين وتحويل السير لطريق الخدمات من فجر ليلة يوم غد الجمعة وحتى صباح نفس اليوم متمثلة بالإغلاق رقم 1، حيث سيتم تحويل السير القادم من الجنوب باتجاه عمان عند المخرج المؤدي إلى ممر عمان التنموي وتحويل السير إلى جسر الطنيب، حيث يتم الالتفاف أعلى الجسر والرجوع عبر شارع الخدمات باتجاه عمان والخروج من شارع الخدمات عبر أول مخرج بعد موقع جسر المشاة المراد تركيبه.
أما الإغلاق رقم 2، فسيتم تحويل السير القادم من ممر عمان التنموي (شارع الـ100) إلى مسرب الخدمة قبل جسر الطنيب باتجاه عمان والعودة إلى شارع المطار عبر أول مخرج لشارع الخدمات بعد موقع الجسر المراد تركيبه، ويبقى السير المتجه الى طريق مطار الملكة علياء و محافظات الجنوب كما هو.
وفيما يتعلق بالإغلاق رقم 3، سيتم تحويل السير للمسرب القادم من عمان الى الجنوب الى شارع الخدمات والخروج من شارع الخدمات عبر المخرج المخصص بعد موقع الجسر المراد تركيبه
ومن المنتظر الانتهاء من تنفيذ الأعمال كافة وإعادة الحركة المرورية على الطريق قبيل ظهر يوم غد الجمعة، حيث عملت الوزارة على تجهيز موقع التحويل بكافة عناصر السلامة العامة.
وأهابت الوزارة بالمواطنين سالكي الطريق إلى التقيد بأسس القيادة الآمنة وتعليمات كوادرها العاملة في الميدان وتعليمات الشركاء في مديرية الأمن العام.
--(بترا)
م ح/ف م/رق
04/04/2024 15:33:30
MENAFN04042024000117011021ID1108060495
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