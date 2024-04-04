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تحويلات مؤقتة لتركيب جسر مشاة على طريق المطار فجر غد

4/4/2024 2:32:45 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 4 نيسان (بترا)- أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان، اليوم الخميس، عن إجراء تحويلات مؤقتة لغايات استكمال أعمال تركيب جسر المشاة المعدني على طريق المطار في المنطقة الواقعة بين جسر مادبا وتقاطع ممر عمان التنموي (شارع الـ100).
وأضافت الوزارة في بيان لها، أنه سيتم بالتعاون مع مديرية الأمن العام، إجراء تحويلات مرورية على طريق المطار، وإغلاق السير بالاتجاهين وتحويل السير لطريق الخدمات من فجر ليلة يوم غد الجمعة وحتى صباح نفس اليوم متمثلة بالإغلاق رقم 1، حيث سيتم تحويل السير القادم من الجنوب باتجاه عمان عند المخرج المؤدي إلى ممر عمان التنموي وتحويل السير إلى جسر الطنيب، حيث يتم الالتفاف أعلى الجسر والرجوع عبر شارع الخدمات باتجاه عمان والخروج من شارع الخدمات عبر أول مخرج بعد موقع جسر المشاة المراد تركيبه.
أما الإغلاق رقم 2، فسيتم تحويل السير القادم من ممر عمان التنموي (شارع الـ100) إلى مسرب الخدمة قبل جسر الطنيب باتجاه عمان والعودة إلى شارع المطار عبر أول مخرج لشارع الخدمات بعد موقع الجسر المراد تركيبه، ويبقى السير المتجه الى طريق مطار الملكة علياء و محافظات الجنوب كما هو.
وفيما يتعلق بالإغلاق رقم 3، سيتم تحويل السير للمسرب القادم من عمان الى الجنوب الى شارع الخدمات والخروج من شارع الخدمات عبر المخرج المخصص بعد موقع الجسر المراد تركيبه
ومن المنتظر الانتهاء من تنفيذ الأعمال كافة وإعادة الحركة المرورية على الطريق قبيل ظهر يوم غد الجمعة، حيث عملت الوزارة على تجهيز موقع التحويل بكافة عناصر السلامة العامة.
وأهابت الوزارة بالمواطنين سالكي الطريق إلى التقيد بأسس القيادة الآمنة وتعليمات كوادرها العاملة في الميدان وتعليمات الشركاء في مديرية الأمن العام.
--(بترا)
م ح/ف م/رق
04/04/2024 15:33:30

MENAFN04042024000117011021ID1108060495

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