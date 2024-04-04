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الاسترليني يواصل صعوده أمام الدولار

4/4/2024 2:32:44 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

لندن 4 نيسان (بترا)- واصل الجنيه الاسترليني، اليوم الخميس، صعوده لليوم الثاني أمام الدولار الأميركي، فيما استمر أيضا تراجعه أمام العملة الأوربية الموحدة (يورو).
وحسب ما جاء في التقارير الاقتصادية البريطانية، ارتفع الاسترليني بنسبة 02ر0 بالمئة أمام الدولار ليصل عند 2653ر1 دولار، فيما تراجع بنسبة 12ر0 بالمئة مقابل اليورو عند 1657ر1 يورو.
--(بترا)
رش/رق/ ف م
04/04/2024 15:28:09

MENAFN04042024000117011021ID1108060493

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