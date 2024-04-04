الاسترليني يواصل صعوده أمام الدولار

الاسترليني يواصل صعوده أمام الدولار
التاريخ
4/4/2024 2:32:44 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
لندن 4 نيسان (بترا)- واصل الجنيه الاسترليني، اليوم الخميس، صعوده لليوم الثاني أمام الدولار الأميركي، فيما استمر أيضا تراجعه أمام العملة الأوربية الموحدة (يورو).
وحسب ما جاء في التقارير الاقتصادية البريطانية، ارتفع الاسترليني بنسبة 02ر0 بالمئة أمام الدولار ليصل عند 2653ر1 دولار، فيما تراجع بنسبة 12ر0 بالمئة مقابل اليورو عند 1657ر1 يورو.
--(بترا)
رش/رق/ ف م
04/04/2024 15:28:09
MENAFN04042024000117011021ID1108060493
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