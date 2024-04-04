بريطانيا.. الرأي العام يؤيد حظر مبيعات الأسلحة لإسرائيل

MENAFN - Jordan News Agency)

لندن 4 نيسان (بترا)- أظهر استطلاع بريطاني جديد، أن غالبية البريطانيين يؤيدون حظر مبيعات الأسلحة البريطانية لإسرائيل، ويقولون إن إسرائيل تنتهك حقوق الإنسان في غزة.

ووفقاً للاستطلاع الذي أجراه معهد (يوجوف) ونشرت نتائجه صحيفة "غارديان" البريطانية، اليوم الخميس، فإن 56 بالمئة من البريطانيين يؤيدون فرض حظر على تصدير الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل، مقابل 17 بالمئة عارضوا ذلك. كما قال 59 ممن استطلعت آراؤهم أن إسرائيل تنتهك حقوق الإنسان في غزة، بينما قال 12 بالمئة عكس ذلك.

على صعيد آخر وجه 600 محام وأكاديمي وقاضٍ متقاعدين في المملكة المتحدة رسالة إلى رئيس الوزراء البريطاني حذروا فيها من أن الحكومة البريطانية تنتهك القانون الدولي من خلال الاستمرار بتسليح إسرائيل وكذلك تعليق المساعدات البريطانية لوكالة "أونروا".

ودعا الموقعون، ومن بينهم ثلاثة قضاة سابقين في المحكمة العليا، بمن فيهم رئيسة المحكمة السابقة الليدي هيل، وقضاة سابقون في محكمة الاستئناف وأكثر من 60 عضواً في مجلس القضاء البريطاني الأعلى، الحكومة البريطانية الى تعليق صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، والعمل من أجل التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وفرض عقوبات "على الأفراد والكيانات الذين أدلوا بتصريحات تحرض على الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين"، مؤكدين أن "إعادة التمويل للأونروا أمر ضروري لمنع الإبادة الجماعية".

--(بترا)

ر ش / ع س/اح

04/04/2024 15:20:56