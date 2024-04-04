بريطانيا.. الرأي العام يؤيد حظر مبيعات الأسلحة لإسرائيل

(MENAFN
- Jordan News Agency)
لندن 4 نيسان (بترا)- أظهر استطلاع بريطاني جديد، أن غالبية البريطانيين يؤيدون حظر مبيعات الأسلحة البريطانية لإسرائيل، ويقولون إن إسرائيل تنتهك حقوق الإنسان في غزة.
ووفقاً للاستطلاع الذي أجراه معهد (يوجوف) ونشرت نتائجه صحيفة "غارديان" البريطانية، اليوم الخميس، فإن 56 بالمئة من البريطانيين يؤيدون فرض حظر على تصدير الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل، مقابل 17 بالمئة عارضوا ذلك. كما قال 59 ممن استطلعت آراؤهم أن إسرائيل تنتهك حقوق الإنسان في غزة، بينما قال 12 بالمئة عكس ذلك.
على صعيد آخر وجه 600 محام وأكاديمي وقاضٍ متقاعدين في المملكة المتحدة رسالة إلى رئيس الوزراء البريطاني حذروا فيها من أن الحكومة البريطانية تنتهك القانون الدولي من خلال الاستمرار بتسليح إسرائيل وكذلك تعليق المساعدات البريطانية لوكالة "أونروا".
ودعا الموقعون، ومن بينهم ثلاثة قضاة سابقين في المحكمة العليا، بمن فيهم رئيسة المحكمة السابقة الليدي هيل، وقضاة سابقون في محكمة الاستئناف وأكثر من 60 عضواً في مجلس القضاء البريطاني الأعلى، الحكومة البريطانية الى تعليق صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، والعمل من أجل التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وفرض عقوبات "على الأفراد والكيانات الذين أدلوا بتصريحات تحرض على الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين"، مؤكدين أن "إعادة التمويل للأونروا أمر ضروري لمنع الإبادة الجماعية".
--(بترا)
ر ش / ع س/اح
04/04/2024 15:20:56
MENAFN04042024000117011021ID1108060492
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.