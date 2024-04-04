الأمانة تعلن دوام السوق المركزي والمسالخ خلال عطلة العيد

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 4 نيسان (بترا)- أعلنت أمانة عمان الكبرى، أن دوام دائرة المسالخ طلية أيام عطلة العيد المبارك يوميا من الساعة 7:30 صباحاً ولغاية الساعة 6 مساء.

وقالت إن دائرة المسالخ ستستمر في تقديم خدمات معاينة اللحوم بجميع أنواعها وإقرار صلاحيتها للاستهلاك البشري وعرضها في سوق بيع اللحوم المركزي تأمينا لاحتياجات السوق خلال عطلة العيد.

كما أعلنت الأمانة أن عطلة عيد الفطر لسوق الجملة المركزي للخضار والفواكه ستقتصر على اليوم الأول والثاني من أيام العيد، وسيجري استقبال المنتجات البستانية اعتبارا من مساء ثاني أيام العيد ما لم يصادف يوم العطلة الأسبوعية للسوق (يوم الخميس)، وستستقبل المنتجات البستانية كالمعتاد مساء يوم الجمعة ويستأنف السوق أعماله الاعتيادية يوم السبت.

--(بترا)

ع ع/م ف/رق

04/04/2024 15:14:58