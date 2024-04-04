Thursday, 04 April 2024 11:00 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الأمانة تعلن دوام السوق المركزي والمسالخ خلال عطلة العيد

4/4/2024 2:32:44 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 4 نيسان (بترا)- أعلنت أمانة عمان الكبرى، أن دوام دائرة المسالخ طلية أيام عطلة العيد المبارك يوميا من الساعة 7:30 صباحاً ولغاية الساعة 6 مساء.
وقالت إن دائرة المسالخ ستستمر في تقديم خدمات معاينة اللحوم بجميع أنواعها وإقرار صلاحيتها للاستهلاك البشري وعرضها في سوق بيع اللحوم المركزي تأمينا لاحتياجات السوق خلال عطلة العيد.
كما أعلنت الأمانة أن عطلة عيد الفطر لسوق الجملة المركزي للخضار والفواكه ستقتصر على اليوم الأول والثاني من أيام العيد، وسيجري استقبال المنتجات البستانية اعتبارا من مساء ثاني أيام العيد ما لم يصادف يوم العطلة الأسبوعية للسوق (يوم الخميس)، وستستقبل المنتجات البستانية كالمعتاد مساء يوم الجمعة ويستأنف السوق أعماله الاعتيادية يوم السبت.
--(بترا)
ع ع/م ف/رق
04/04/2024 15:14:58

MENAFN04042024000117011021ID1108060491

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث