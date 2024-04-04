مؤسسة شومان تغلق باب التقدم لجائزتها للباحثين العرب 2024

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 4 نيسان (بترا)- أغلقت مؤسسة عبد الحميد شومان، باب التقدم لجائزة عبد الحميد شومان للباحثين العرب، لدورتها الحالية الـ42 للعام 2024.

وتضم حقول الجائزة "العلوم الطبية والصحية" ويشمل، التصلب المتعدد، ومقاومة مضادات الميكروبات، وحقل "العلوم الهندسية والتكنولوجية" ويشمل النمذجة الحسابية في تحليل البيانات، والروبوتات المتقدمة والأتمتة، وحقل " العلوم الأساسية" ويتضمن فيزياء الكم، والكوارث الطبيعية: الزلازل، وحقل "العلوم الإنسانية والاجتماعية والتربوية" ويشمل تحليل الخطاب وحرب المصطلحات، والتكنولوجيا في التعليم، وحقل "علوم المياه والطاقة والغذاء" ويشمل الزراعة الذكية، وسلامة الغذاء، وحقل "العلوم الاقتصادية والإدارية"، ويتضمن العملة الرقمية والمشفرة، والحكومات الذكية.

وبحسب بيان للمؤسسة، استقبلت الهيئة العلمية للجائزة منذ بداية إطلاق هذه الدورة للجائزة 2536 طلبا، جميعها من باحثين وباحثات عرب يعملون في مؤسسات علمية وأكاديمية من جميع أنحاء العالم.

وأشارت الهيئة إلى أن أعلى الطلبات المكتملة التي وصلت للهيئة جاءت من الجنسية المصرية بنسبة 44.2 بالمئة من مجمل الطلبات، تليها الأردنية بنسبة 15.5 بالمئة، ثم الجزائرية 8.3 بالمئة ومن ثم الفلسطينية بنسبة 5.1 بالمئة.

وكانت أعلى نسبة تقدم للجائزة في حقل العلوم الإنسانية والاجتماعية والتربوية بنسبة 26 بالمئة، ثم حقل العلوم الطبية والصحية بنسبة 25 بالمئة، ثم حقل العلوم الهندسية والتكنولوجية بنسبة 19 بالمئة، ثم حقل علوم المياه والطاقة والغذاء بنسبة 16 بالمئة، ثم تعادلت النسبة بين حقل العلوم الأساسية وحقل العلوم الاقتصادية والإدارية بنسبة 7 بالمئة.

--(بترا)

م خ/م ف/رق

04/04/2024 14:38:44