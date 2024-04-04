مؤسسة شومان تغلق باب التقدم لجائزتها للباحثين العرب 2024

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 4 نيسان (بترا)- أغلقت مؤسسة عبد الحميد شومان، باب التقدم لجائزة عبد الحميد شومان للباحثين العرب، لدورتها الحالية الـ42 للعام 2024.
وتضم حقول الجائزة "العلوم الطبية والصحية" ويشمل، التصلب المتعدد، ومقاومة مضادات الميكروبات، وحقل "العلوم الهندسية والتكنولوجية" ويشمل النمذجة الحسابية في تحليل البيانات، والروبوتات المتقدمة والأتمتة، وحقل " العلوم الأساسية" ويتضمن فيزياء الكم، والكوارث الطبيعية: الزلازل، وحقل "العلوم الإنسانية والاجتماعية والتربوية" ويشمل تحليل الخطاب وحرب المصطلحات، والتكنولوجيا في التعليم، وحقل "علوم المياه والطاقة والغذاء" ويشمل الزراعة الذكية، وسلامة الغذاء، وحقل "العلوم الاقتصادية والإدارية"، ويتضمن العملة الرقمية والمشفرة، والحكومات الذكية.
وبحسب بيان للمؤسسة، استقبلت الهيئة العلمية للجائزة منذ بداية إطلاق هذه الدورة للجائزة 2536 طلبا، جميعها من باحثين وباحثات عرب يعملون في مؤسسات علمية وأكاديمية من جميع أنحاء العالم.
وأشارت الهيئة إلى أن أعلى الطلبات المكتملة التي وصلت للهيئة جاءت من الجنسية المصرية بنسبة 44.2 بالمئة من مجمل الطلبات، تليها الأردنية بنسبة 15.5 بالمئة، ثم الجزائرية 8.3 بالمئة ومن ثم الفلسطينية بنسبة 5.1 بالمئة.
وكانت أعلى نسبة تقدم للجائزة في حقل العلوم الإنسانية والاجتماعية والتربوية بنسبة 26 بالمئة، ثم حقل العلوم الطبية والصحية بنسبة 25 بالمئة، ثم حقل العلوم الهندسية والتكنولوجية بنسبة 19 بالمئة، ثم حقل علوم المياه والطاقة والغذاء بنسبة 16 بالمئة، ثم تعادلت النسبة بين حقل العلوم الأساسية وحقل العلوم الاقتصادية والإدارية بنسبة 7 بالمئة.
--(بترا)
م خ/م ف/رق
04/04/2024 14:38:44
MENAFN04042024000117011021ID1108060489
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.