الفايز يؤكد وقوف الأعيان خلف الملك للحفاظ على الثوابت ودعم فلسطين

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 4 نيسان (بترا)- أكد رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، وقوف المجلس خلف جلالة الملك عبدالله الثاني، ودعمه جهود جلالته من أجل الحفاظ على ثوابتنا الوطنية ودعم قضايا امتنا العادلة وعلى رأسها القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن الشعب الأردني الحر سيتصدى بحزم لكل يد مرتجفة تسعى للعبث بوحدتنا والسلم الاجتماعي أو تنال من تضحيات الأردنيين.

وأعرب في مستهل جلسة الأعيان اليوم الخميس، عن رفضه بث الإشاعات والأخبار الكاذبة، وإطلاق الشعارات المغرضة، بهدف النيل من مواقف جلالة الملك وشعبنا المساندة لشعبنا الفلسطيني، وفي الوقت الذي ندرك فيه أن الدولة الأردنية دولة راسخة ثابتة قوية، وأنها أقوى واكثر حكمة وعقلانية، وتتعامل بأسلوب امتصاص الغضب حفاظا على السلم المجتمعي.

وقال، إن الأردن ومنذ عهد الإمارة، ارتبط عروبيا ودينيا بأمته، ورفض قادتنا الهاشميين المساومة على أي شبر من الأراضي العربية، فالشريف الحسين بن علي نفي الى قبرص، بسبب رفضه الوطن القومي لليهود في فلسطين، ورفضت سلطة الانتداب البريطانية طلبا من المرحوم جلالة الملك عبدالله الأول والمرحوم الملك فيصل الأول ملك العراق، ان يقيم الشريف الحسين في عمان او بغداد، وبعد وفاته دفن في المسجد الأقصى المبارك.

وتابع، أن جلالة الملك عبد الله الأول رحمة الله، ومعه قواتنا المسلحة والمتطوعين من أبناء العشائر الأردنية، فقد دافع عن فلسطين بكل بسالة، وتمكن من الحافظ على الضفة الغربية واستشهد في القدس.

أما جلالة المغفور له الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه فقد نذر نفسه دفاعا القضية الفلسطينية، وبعد توقيع اتفاقية كامب ديفيد، فقد رفض جلالته توقيع اتفاقية سلام مع دولة الاحتلال، إلا بعد الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة رغم الضغوط التي تعرض لها، وجلالته لم يوقع اتفاقية وادي عربة، إلا بعد توقيع اتفاقية أوسلو بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية.

وأضاف: "واليوم فأن جلالة الملك عبدالله الثاني، يضع القضية الفلسطينية في مقدمة الأولويات، فما تزال مواقف جلالته، في تصديه لصفقة القرن ونقل السفارة الأمريكية الى القدس حاضرة بيننا، كما تصدى جلالته بقوة وصلابة، لمحاولات العبث بثوابتنا الوطنية والتجاوز على حقوق الشعب الفلسطيني، فلاءات جلالته يعرفها القاصي والداني "لا للوطن البديل، ولا للتوطين، والوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية خط احمر".

ولفت إلى أنه ومنذ العدوان الإسرائيلي الغاشم، على شعبنا الفلسطيني في قطاع غزه والضفة الغربية المحتلة، فقد سعى خلالته إلى وقف هذا العدوان السافر، وكان خطاب جلالة الملك عبدالله الثاني، والدولة الأردنية بمؤسساتها المختلفة، واضحا وحازما وشديد اللهجة، فقد وصف جلالته الجرائم الإسرائيلية "بجرائم حرب ، وحرب إبادة"، وأكد جلالته أن "لا استقرار في المنطقة، الا من خلال ايجاد افق سياسي ينهي العدوان، ويمكن الشعب الفلسطيني من حقوقه وإقامة دولته المستقلة"، لهذا كانت مواقف الأردن قيادة وشعبا، نصرة للشعب الفلسطيني، مواقف مشرفة لا تقبل المزايدة من أي جهة.

وأشار إلى أن جلالة الملك هو رأس الحربة في الدفاع عن القضية الفلسطينية، وفي السعي لوقف العدوان الإسرائيلي وكشف ممارسات دولة الاحتلال الوحشية للعالم، وقد اثمرت جهود جلالته واتصالاته، مع زعماء الدول ومختلف القادة السياسيين، في تغيير كثير من السياسات الغربية، واصبح الغرب يتحدث بقوة وصراحة، حول ضرورة قيام الدولة الفلسطينية.

وأكد أن الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، لن يلتفت الى المشككين وسيبقى الأقرب الى فلسطين، ولن يتوانى لحظة عن مواصلة نصرة شعبنا المناضل، وما يقوم به جلالة الملك، من إشراف مباشر على إرسال المساعدات الإنسانية والطبية وانزالها للاشقاء بيديه اه، عمل لم يشهد التاريخ مثيلا له، ولم يسجل أن قام قائد وزعيم، بمثل هذا العمل وهذه المخاطرة، إلا جلالة الملك الذي اثر بنفسه مواجهة المخاطر نصرة لأهلنا في قطاع غزة، مؤكدا جلالته أن هذا واجب الأردن تجاه الأشقاء في فلسطين ، وليس منة عليهم .

واضاف، كما ان جلالته ومن خلال هذا العمل الشجاع، إنما يريد ان يبعث برسالة للعالم اجمع، بأن نصرة الملهوف وإغاثة المحتاج، هي ممارسات وأفعال تنبع من الضمير الإنساني، وتسبق أية حسابات سياسية وصفقات مشبوهة.

وقال" " للاسف اقول، هناك اليوم من يحاول تشويه المواقف الاردنية المشرفة، تجاه نصرة شعبنا الفلسطيني، في الوقت الذي خبت فيه اصوات كثيرة، وهناك من يحاول ان يتجاوز على الثوابت والمرجعيات الأردنية، بحثا عن شعبوية زائفة، ولم يتواني هؤلاء من اتهام الاردن بالخيانة، ورجال الامن بالخونة والصهاينة، بهدف ايقاع الفتنه بين مكونات نسيجنا الاجتماعي، غير ابهين بتضحيات الاردنيين ومواقف قيادتنا الهاشمية تجاه فلسطين، هذا بالاضافة الى التعرض للممتلكات العامة وتخريبها، وكل ذلك يتم بشكل مدروس، بهدف توجيه الانظار الى الداخل الاردني، وعدم التركيز على العدوان الإسرائيلي".

وشدد على أن الأردنيين في المدن والقرى والبوادي والمخيمات، ليسوا بحاجة إلى اية جهة تستنهضهم لنصرة الشعب الفلسطيني، وليعلم هولاء ان الاردنيين اثروا على انفسهم كل شيء، من أجل تقديمه للأهل في فلسطين، ونذكر هؤلاء بأن دماء شهداء قواتنا المسلحة، ما زالت ندية على ثرى الأردن في معركة الكرامة وعلى اسوار القدس وفي اللطرون وباب الواد، وفي الجولان السوري المحتل.

وتابع: "اننا في الوقت الذي نقدر فيه جهود اجهزتنا الامنية، ودورهم في حماية الوطن، فأننا نؤكد ضرورة تطبيق القانون بحزم على هذه الفئات، فلا يجوز السماح لهولاء، تحويل التضامن في الاردن مع شعبنا في غزة وعموم فلسطين، من ملف سياسي الى ملف أمني للعبث باستقرارنا"، لافتا إلى أن شعبنا الذي انتفض من أجل فلسطين، ومن اجل عدم تشويه مواقفه العروبية النقية، عليه التصدى لهؤلاء، ولكل محاولاتها المس بأمننا الوطني، وذلك لتمكين الاردن من مواصلة معركة الدفاع عن الثوابت الاردنية والفلسطينية، والتصدي لمخططات إسرائيل التوسعية وسعيها لفرض التهجير القسري على الشعب الفلسطيني.

وقال إن التظاهر حق مشروع للجميع، وان التضامن مع اهلنا في غزه واجب وطني يعبر عن ضمير الاردنيين جميعا، ويعكس مواقف الدولة بكافة مؤسساتها، فالاردن منذ التأسيس حمل الهم العربي، انبرى للدفاع عن القضية الفلسطينية، مؤكدا ان لا احد يمكنه ان يشطب من التاريخ، دماء الاردنيين وتضحياتهم، ولا من الحاضر مواقفهم المشرفة، من أجل الحق العربي والفلسطيني، لكن الاردنيين لن يقبلوا ان تتحول المظاهرات والوقفات الاحتجاجية، الى منابر لزرع الفتنة، وساحة لتنفيذ مخططات الغير ، او لتجريم الدولة وتجريحها وتخوينها، لأو أن تتحول هذه المظاهرات الى حركات مشبوهة لاضعاف الوطن ودب الفتنة والفوضى به، مؤكدا "أن خلاصة القول كلنا أردنيون للأردن، وكلنا فلسطينييون لفلسطين".

--(بترا)

وهـ/ ع س/رق

04/04/2024 14:36:19