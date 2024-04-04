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الملك يغادر أرض الوطن في زيارة خاصة

4/4/2024 2:32:36 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 4 نيسان (بترا)- غادر جلالة الملك عبدالله الثاني أرض الوطن، اليوم الخميس، في زيارة خاصة.
وأدى سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، اليمين الدستورية نائبا لجلالة الملك، بحضور هيئة الوزارة.
--(بترا)
رق
04/04/2024 14:37:55

MENAFN04042024000117011021ID1108060487

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