السقاف: 6 فرص استثمارية جديدة في عجلون بحجم استثمار 61 مليون دولار

MENAFN - Jordan News Agency)

عجلون 4 نيسان (بترا)- علي فريحات- قالت وزيرة الاستثمار خلود السقاف، إن الوزارة أطلقت 6 فرص استثمارية جديدة عبر المنصة الإلكترونية (invest) في القطاع السياحي والصناعات الغذائية بحجم استثمار كلي متوقع 61 مليون دولار.

جاء ذلك خلال جولة ميدانية للوزيرة اليوم الخميس، إلى منطقة الصوان التنموية في محافظة عجلون، يرافقها محافظ عجلون قبلان الشريف، ورئيس مجلس إدارة المناطق الحرة والمناطق التنموية المهندس صخر العجلوني، ورئيس بلدية عجلون الكبرى حمزة الزغول، للوقوف على آخر مستجدات مشروع التلفريك.

وأكدت السقاف أن الوزارة ستعمل على ترويج هذه الفرص من خلال استهداف مستثمرين محتملين لتوجيههم تجاهها، مشيرة إلى أن عجلون تمتاز بميز نسبية وتنافسية جاذبة للمستثمرين خاصة في القطاع السياحي والغذائي.

وبينت أن هذه الزيارة تأتي في إطار جولات ميدانية للوزارة إلى المناطق والمشاريع الاستثمارية والتنموية في جميع محافظات المملكة، حيث أن مشروع التلفريك يعد نواة للتطوير السياحي في محافظة عجلون، ويسهم بتنمية الواقع الاستثماري والاقتصادي.

وأضافت أن الفرص الاستثمارية شملت مشروع إقامة القرية السياحية، وإعادة تأهيل واستخدام قرية دير الصمادية الجنوبي، ومنتزه عجلون الوطني، ومنتجع عجلون العلاجي، أما الفرص الاستثمارية الأخرى فكانت من نصيب قطاع الصناعات الغذائية لتشمل مشروع إقامة مزرعة نموذجية، ومشروع أكاديمية طهي.

ولفتت السقاف إلى أنه جرى وضع خطة متكاملة لترويج منطقة الصوان التنموية وبالتعاون مع بلدية ومديرية سياحة عجلون، للنهوض بمشروع التلفريك من خلال إثراء تجربة الزائر ليصبح مشروعا ترفيهيا متكاملا، إضافة إلى جذب الاستثمارات الجديدة في مختلف الأنشطة السياحية والخدمية والهادفة لتشغيل الأيدي العاملة والمساهمة في التخفيف من مشكلة البطالة.

من جهته، قال المهندس العجلوني، إن مشروع التلفريك وفر قرابة 120 فرصة عمل مباشرة لأبناء المجتمع المحلي، إضافة إلى استقطابه ما يزيد على 300 ألف زائر منذ افتتاحه.

--(بترا)

ع ف/م ف/رق

04/04/2024 14:16:16