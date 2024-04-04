انطلاق انتخابات مجلس الأمة الكويتي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 4 نيسان (بترا)- انطلقت انتخابات مجلس الأمة الكويتي، اليوم الخميس، في أول استحقاق من نوعه منذ تولي الشيخ مشعل الأحمد الصباح مقاليد الحكم.

وبحسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، تعد انتخابات اليوم هي الرابعة منذ كانون الأول 2020، ويتنافس فيها 200 مرشح، وهو أقل عدد منذ أكثر من خمسة عقود، فيما يبلغ من يحق لهم التصويت في الاقتراع نحو 850 ألفا.

وتُجرى الانتخابات تحت إشراف القضاء ووفقا لنظام الصوت الواحد الذي يعني أن لكل ناخب الحق في منح صوته لمرشح واحد فقط، وتتم من 12 ظهرا إلى منتصف الليل.

وعقب انتهاء عملية التصويت، تبدأ عملية فرز الأصوات تمهيدا لإعلان النتائج الرسمية وتسمية الفائزين.

--(بترا)

رصد/أغ/ أ أ

04/04/2024 14:14:57