انطلاق انتخابات مجلس الأمة الكويتي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 4 نيسان (بترا)- انطلقت انتخابات مجلس الأمة الكويتي، اليوم الخميس، في أول استحقاق من نوعه منذ تولي الشيخ مشعل الأحمد الصباح مقاليد الحكم.
وبحسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، تعد انتخابات اليوم هي الرابعة منذ كانون الأول 2020، ويتنافس فيها 200 مرشح، وهو أقل عدد منذ أكثر من خمسة عقود، فيما يبلغ من يحق لهم التصويت في الاقتراع نحو 850 ألفا.
وتُجرى الانتخابات تحت إشراف القضاء ووفقا لنظام الصوت الواحد الذي يعني أن لكل ناخب الحق في منح صوته لمرشح واحد فقط، وتتم من 12 ظهرا إلى منتصف الليل.
وعقب انتهاء عملية التصويت، تبدأ عملية فرز الأصوات تمهيدا لإعلان النتائج الرسمية وتسمية الفائزين.
--(بترا)
رصد/أغ/ أ أ
04/04/2024 14:14:57
MENAFN04042024000117011021ID1108060484
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