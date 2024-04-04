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3850 ميغا واط الحمل الكهربائي الأقصى أمس

4/4/2024 2:32:28 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 4 نيسان (بترا)- بلغ أقصى حمل كهربائي مسجل، أمس الأربعاء، 3850 ميغا واط، بحسب بيانات شركة الكهرباء الوطنية.
وكان أعلى حمل كهربائي في تاريخ المملكة سجل في آب الماضي، وبلغ 4220 ميغا واط.
--(بترا)
م ف/م ف/رق
04/04/2024 14:08:24

MENAFN04042024000117011021ID1108060483

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