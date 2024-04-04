3850 ميغا واط الحمل الكهربائي الأقصى أمس

3850 ميغا واط الحمل الكهربائي الأقصى أمس
التاريخ
4/4/2024 2:32:28 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 4 نيسان (بترا)- بلغ أقصى حمل كهربائي مسجل، أمس الأربعاء، 3850 ميغا واط، بحسب بيانات شركة الكهرباء الوطنية.
وكان أعلى حمل كهربائي في تاريخ المملكة سجل في آب الماضي، وبلغ 4220 ميغا واط.
--(بترا)
م ف/م ف/رق
04/04/2024 14:08:24
MENAFN04042024000117011021ID1108060483
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.