استشهاد فلسطيني في جنين واعتقال 40 بالضفة والقدس

MENAFN - Jordan News Agency)

رام الله 4 نيسان (بترا)- استشهد شاب فلسطيني، برصاص الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، في بلدة يعبد جنوبي مدينة جنين شمال الضفة الغربية، كما اعتقلت قوات الاحتلال 40 فلسطينيا من مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان، إن الشهيد أسعد عصام القنيري (28 عاما)، هو أسير محرر وقد ارتقى بعد محاصرة الاحتلال ومستعربيه منزله وإعدامه بدم بارد ومنع طواقم الإسعاف من محاولة إسعافه.

الى ذلك، أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين ونادي الأسير الفلسطيني، في بيان مشترك، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي شنت حملة اعتقالات واسعة، طالت 40 فلسطينيا من الضفة الغربية والقدس المحتلة، بينهم 3 نساء، وأسرى سابقون.

وأوضح البيان، أن عمليات الاعتقال تركزت في محافظة القدس، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات رام الله والخليل وبيت لحم وجنين وقلقيلية وطوباس ونابلس.

وأشار إلى أن حملات الاعتقال المتواصلة والمتصاعدة بشكل غير مسبوق، تأتي في إطار العدوان الشامل على الشعب الفلسطيني، والإبادة المستمرة في غزة منذ 7 تشرين الأول الماضي.

وأضاف أن حالات الاعتقال منذ بدء العدوان ارتفعت إلى أكثر من 8030 في الضفة والقدس، وشملت كل فئات المجتمع الفلسطيني، فيما يواصل تنفيذ جريمة الإخفاء القسري بحق معتقلي غزة.

وأكد البيان، أن حملات الاعتقال عكست مستوى عاليا من التوحش والاعتداءات والانتهاكات والجرائم المُمنهجة، إذ رافقتها عمليات الضرب المبرح والتحقيق الميداني مع العشرات من الفلسطينيين، واستخدامهم كرهائن، فضلا عن عمليات الإعدام الميداني التي نفذت بحق الفلسطينيين خلال حملات الاعتقال الذين منهم أشقاء لمعتقلين استشهدوا لحظة اعتقال أشقائهم، وغيرها من الجرائم والانتهاكات الوحشية، وعمليات التخريب الواسعة التي طالت المنازل والاستيلاء على مقتنيات وسيارات وأموال، ومصاغ ذهب وأجهزة إلكترونية.

--(بترا)

م ف/أ أ/رق

04/04/2024 13:59:36