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نمو الناتج المحلي الإجمالي 2.3% في الربع الأخير من العام الماضي

4/4/2024 2:32:27 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 4 نيسان (بترا)- نما الناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق الثابتة خلال الربع الأخير من العام الماضي 2023، بنسبة 2.3 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام 2022.
وبحسب التقرير الربعي لدائرة الإحصاءات العامة الصادر اليوم الخميس، بلغت نسبة النمو لعام 2023 بالأسعار الثابتة 2.6 بالمئة، مقارنة مع العام 2022.
وأظهرت التقديرات الأولية أن غالبية القطاعات الاقتصادية، حققت نموا خلال الربع الأخير من العام 2023، مقارنة بالفترة نفسها من العام 2022.
وحقق قطاع الصناعات الاستخراجية أعلى معدل نمو خلال هذه الفترة، بلغت نسبته 9.8 بالمئة، مساهما بمقدار 0.22 نقطة مئوية من معدل النمو المتحقق، تلاه قطاع الزراعة والقنص والغابات وصيد الأسماك بنسبة 3.7 بالمئة، مساهما بمقدار 0.23 نقطة مئوية، ثم قطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية بنسبه بلغت 3.6 بالمئة، وبمساهمة مقدارها 0.30 نقطة مئوية، ويليه قطاع الإنشاءات الذي نما بنسبة بلغت 3.5 بالمئة، وبمساهمة مقدارها 0.11 نقطة مئوية من معدل النمو المتحقق.
--(بترا)
و ر/رق
04/04/2024 13:51:58

MENAFN04042024000117011021ID1108060481

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