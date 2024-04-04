الدوري البحريني يستعين بطاقم حكام أردني

الدوري البحريني يستعين بطاقم حكام أردني
التاريخ
4/4/2024 2:32:27 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 4 نيسان (بترا)- يتولى الطاقم التحكيمي الدولي الأردني، المكون من الحكم أدهم مخادمة، والمساعدين محمد الخلف، أحمد مؤنس، مهمة إدارة مباراة الأهلي والمحرق مساء الاثنين المقبل، ضمن منافسات دوري ناصر بن حمد الممتاز البحريني.
وكان الاتحاد البحريني لكرة القدم، تقدم بطلب إسناد مهام إدارة المباراة إلى الطاقم التحكيمي الدولي الأردني في إطار تبادل الخبرات والكفاءات التحكيمية مع الدول الشقيقة المجاورة، والسمعة الطيبة التي يتمتع بها الحكم الأردني على المستوى الإقليمي والقاري والدولي.
--(بترا)
خ خ/ ف ج
04/04/2024 13:49:15
MENAFN04042024000117011021ID1108060480
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