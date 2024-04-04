الدوري البحريني يستعين بطاقم حكام أردني

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 4 نيسان (بترا)- يتولى الطاقم التحكيمي الدولي الأردني، المكون من الحكم أدهم مخادمة، والمساعدين محمد الخلف، أحمد مؤنس، مهمة إدارة مباراة الأهلي والمحرق مساء الاثنين المقبل، ضمن منافسات دوري ناصر بن حمد الممتاز البحريني.

وكان الاتحاد البحريني لكرة القدم، تقدم بطلب إسناد مهام إدارة المباراة إلى الطاقم التحكيمي الدولي الأردني في إطار تبادل الخبرات والكفاءات التحكيمية مع الدول الشقيقة المجاورة، والسمعة الطيبة التي يتمتع بها الحكم الأردني على المستوى الإقليمي والقاري والدولي.

--(بترا)

خ خ/ ف ج

04/04/2024 13:49:15