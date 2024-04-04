بلدية غزة تحذر من خطورة انتشار الأمراض نتيجة تزايد الحشرات الضارة

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 4 نيسان (بترا)- حذرت بلدية غزة من خطورة انتشار واتساع الأمراض الجلدية بسبب تزايد انتشار الحشرات الناجم عن العدوان وحرب الإبادة التي يرتكبها الاحتلال في القطاع، وتكدس النفايات في الشوارع وطفح الصرف الصحي في بركة تجميع مياه الأمطار في حي الشيخ رضوان.

وأكدت البلدية في بيان صحفي اليوم الخميس، أن تكدس نحو 90 ألف طن من النفايات في الشوارع وتدمير البنية التحتية في المدينة، لاسيما خطوط الصرف الصحي الناقلة وتضرر وتوقف محطات الصرف الصحي عن العمل، أدى الى تسرب المياه العادمة للشوارع وبركتي عسقولة وحي الشيخ رضوان، ما تسبب بتزايد انتشار حشرة البعوض الضارة بشكل كبير.

وأوضحت أن عدم توفر المبيدات الحشرية اللازمة وارتفاع درجات الحرارة تسببا في زيادة انتشار الحشرات بشكل كبير وأدى ذلك إلى تزايد الأمراض الجلدية لدى الأطفال والكبار وحدوث اضطرابات في النوم نتيجة قرص البعوض.

وطالبت البلدية، المؤسسات والمنظمات المحلية والدولية، لاسيما سلطة جودة البيئة ومنظمة الصحة العالمية وجميع الجهات ذات الاختصاص بضرورة المساعدة في مكافحة الحشرات والحد من انتشارها.

وذكرت بأن العدوان وحرب الإبادة التي يشنها الاحتلال منذ 7 تشرين الأول الماضي تسبب بكارثة صحية وبيئية كبيرة في المدينة ونفاد الوقود، ما تسبب بحالة شلل في عمل البلدية وتعطل في الخدمات الأساسية، لاسيما خدمات جمع النفايات والصرف الصحي والمياه.

--(بترا)

أ ش/أ أ/رق

04/04/2024 13:41:12